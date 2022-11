Les protagonistes habitent Nivelles. Le 30 août 2020, Luc (prénom d’emprunt) et sa femme se disputent (à nouveau). Il a adressé de vifs reproches à son beau-père, au domicile brainois duquel il s’est rendu avec une masse pour fracasser la porte d’entrée.

Il revient à Nivelles pour rencontrer ses parents qui ignorent tout de sa venue. Il gare sa voiture en face de leur habitation. Les policiers ont été alertés de son incartade et ils sont à sa recherche.

Ils le trouvent, et c’est ici que tout va se déglinguer. Ils l’interceptent de manière musclée car le gaillard se rebiffe. Ses parents (septuagénaires) entendent l’altercation et décident d’aller voir ce qui se passe.

La maman descend la première, en peignoir et pantoufles. Matraque à la main, un policier, dont on apprendra qu’il ne se trouve plus aujourd’hui à la zone de police de Nivelles-Genappe (une mutation qui n’est pas synonyme de sanction), la rabroue avant que les menottes ne lui soient passées. Elle est conduite au commissariat.

Son mari l’a suivie de quelques minutes. Il n’a pas le temps de mettre le pied dehors qu’il se fait lui aussi alpaguer et plaquer au sol victime d’une balayette. Menottes et direction poste de police.

Le comble, c’est que ce couple se retrouvera sur le banc des accusés pour avoir, selon la citation lancée contre eux par le parquet, "résisté avec violences et menaces".

« Ces violences et menaces, je ne les vois pas »

Lors de l’audience précitée, la substitute Barbara Renquet le dira sans ambages: "Ces violences et menaces, je ne les vois pas". Elle demandera donc l’acquittement mais requerra trois ans de prison, peut-être avec sursis pour moitié, pour leur fils qui pourrait tomber sous l’interdiction d’encore fréquenter Nivelles.

Marko Obradovic, l’avocat des parents et du fils, épinglera un autre policier, membre de la zone de police Ouest Brabant wallon, auteur du rapport qu’il qualifiera de "complaisance". Il n’avait pas assisté à la scène et avait pris pour argent comptant les dires de ses collègues. Il avait, entre autres, parlé de deux coups de matraque alors que l’avocat en avait compté sept lors du visionnage de la vidéo tournée par des voisins.

Le jugement vient de tomber: acquittement des parents et quinze mois ferme pour leur fils.