Grosse mobilisation en Brabant wallon pour la grève générale

Les grandes entreprises comme GSK à Wavre, NLMK à Clabecq, Twindisc à Nivelles, Vache Bleue à Lillois, Derbigum à Perwez, Cenexi à Braine-l’Alleud, Clariant à Louvain-la-Neuve ou encore les carrières Sagrex à Quenast sont touchées, avec des piquets de grève à l’entrée de certains sites.

Les commerces sont également touchés, notamment les magasins Carrefour de Waterloo et de Wavre ou encore les six magasins Lidl du Brabant wallon. À Nivelles, un piquet de grève est également tenu par la CSC à l’entrée du Shopping Center.

Vers 11 h, à la connaissance des syndicats, aucun incident majeur n’était à déplorer sur ces différents points de bloquage. Comme souvent, certains livreurs, indépendants ou chef d’entreprise ont tenté de négocier avec les grévistes pour passer les barrages et le ton est parfois monté, mais sans conséquences.

"En réalité, les gens sont très réceptifs à nos revendications qui, finalement, sont simples: nous voulons récupérer de la marge pour l’augmentation des salaires, et un blocage des prix de l’énergie, commentait à Nivelles le permanent CSC Metea (métal et textile) Lahoucine Ouhrhibel. On verra quelles sont les réponses qui seront données…"

Côté FGTB, on constate aussi la forte mobilisation des travailleurs à travers tout le Brabant wallon, et la compréhension de la majorité des citoyens pour les revendications syndicales.

Sur les piquets, on anticipe déjà les reproches qui vont venir des fédérations patronales qui déplorent une mise en péril des entreprises dans un contexte économique difficile. En signalant notamment que les marges des entreprises, selon les chiffres de la Banque nationale, ont atteint dernièrement un record historique et que les dividendes versés aux actionnaires, eux, augmentent sans cesse et bien au-delà de l’inflation…

"Comme disait ma grand-mère, c’est toujours ceux qui gagnent le plus qui disent à ceux qui gagnent le moins qu’ils gagnent trop", glisse Enzo Gramaglia, le secrétaire général de la FGTB Brabant wallon.