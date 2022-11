Nivelles: la reine a pédalé ce mardi avec les résidents de l’IMP Le Colombier

Et c’est à vélo, bravant un vent plutôt frisquet, que la reine a découvert les paysages vallonnés de l’ouest de la Jeune province, de Tubize à Nivelles, en passant par Ittre et le canal Charleroi-Bruxelles. Sur le thème "Avançons ensemble pour le bien-être mental", elle souhaitait en effet aller à la rencontre des personnes et des organisations qui s’investissent dans ce secteur particulier, soit lors d’une randonnée à pied, soit à l’occasion d’une balade à vélo.

Lors de cette étape brabançonne wallonne, la reine Mathilde a roulé en compagnie d’une dizaine de bénéficiaires et du personnel d’encadrement de l’IMP de Nivelles Le Colombier, ouvert en terre aclote depuis 2007. Deux représentants de l’association Respect Seniors participaient également à la promenade.

Enfin, promenade… Ceux qui ont déjà pédalé entre Tubize, Ittre et Nivelles se rappellent sans doute très bien des côtes à gravir pour remonter depuis les bords du canal, ou pour grimper jusqu’au Croiseau…

« Certains chantaient, c’était très sympa »

"C’était un peu physique, confirme le gouverneur, Gilles Mahieu, qui était aussi de l’expédition. J’ai dû descendre deux fois de mon vélo mais la reine, elle, continuait ! En tout cas, ça va laisser de chouettes souvenirs aux jeunes: certains chantaient, c’était très sympa."

Une halte avait été prévue à la Capitainerie du port de plaisance à Ittre et durant celle-ci, les échanges avec les participants ont été chaleureux (lire ci-dessous) et spontanés. Puis tout le monde est reparti en direction de l’IMP de Nivelles, où un petit repas avait été préparé pour les valeureux cyclistes.

"Rencontrer la reine, c’est un réel privilège pour nos bénéficiaires, commentait sur place le directeur de l’institution, Thomas Paquot. Et cette visite permet aussi d’expliquer notre travail quotidien, qui reste assez peu connu. On dit souvent qu’on fait de l’accompagnement, ce qui est très réducteur pour un métier qui exige beaucoup de professionnalisme."

Au cours de cette visite, la reine a posé pas mal de questions aux travailleurs de terrain, ainsi qu’aux bénéficiaires qui sont des adultes souffrant de handicap ainsi que des adolescents avec des troubles caractériels. "Elle est très gentille, elle roule bien à vélo et elle a été très sage, sourit Véronique, une des résidentes qui a participé à la balade. Ça fait drôle de la voir ici, mais j’ai été très contente de la rencontrer !"

Du côté des éducateurs, on soulignait aussi la grande capacité d’écoute de la reine lors de cette matinée, et le côté chaleureux de la rencontre avec les bénéficiaires qui se rappelleront sans doute très longtemps de cette longue promenade à vélo dans le vent.