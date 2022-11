Nivelles: la ministre Valérie De Bue ne classera pas les Récollets

Lundi, en commission Patrimoine du parlement, les députés André Antoine et Olivier Maroy (lire ci-dessous) ont remis le sujet sur la table. André Antoine a précisé que selon ses informations, l’AWaP avait rendu un avis unanime en faveur du classement de l’ancien couvent, qu’il convient de préserver dans son ensemble.

« Réactions émotionnelles »

Dans sa réponse, la ministre De Bue a indiqué que le dossier fait l’objet d’un débat passionné, avec des contestations qu’elle estime générées par des "réactions émotionnelles" dans le cadre de discussions à l’échelle locale.

Pour elle, l’émoi est sans doute légitime dans le chef des riverains. Par contre, pour la ministre, la demande d’Europa Nostra visant un classement de l’ensemble de l’ancien couvent s’explique plus par la volonté de stopper une dynamique que pour favoriser une pérennité du bâtiment à moyen et long terme.

Alors que l’association souligne que le couvent est un des rares ensembles franciscains préservé, Valérie De Bue objecte qu’il n’y a pas d’architecture ou de style propre à cet ordre religieux, et que le couvent suit les plans de tous les bâtiments de ce type au Moyen Âge.

Quant à parler d’ensemble préservé, la ministre fait également part de ses doutes: ce que l’on voit aujourd’hui n’est en réalité qu’une partie de ce qui existait.

La ministre s’interroge sur l’avis de l’AWaP...

Et Valérie De Bue d’aller plus loin encore, affirmant qu’elle s’interroge sur l’avis de l’AWaP. Celui-ci évoque le projet du promoteur, alors que le rôle de cette administration est d’analyser la qualité patrimoniale potentielle d’un bien. L’avis de l’AWaP, toujours selon la ministre, propose un périmètre de protection "qui va au-delà des pratiques habituelles en la matière, sans que cela se justifie pleinement".

En conclusion, Valérie De Bue reste sur la ligne qu’elle avait définie dès ses premières réponses sur le dossier. Pour elle, le projet du promoteur constitue une "chance" de donner un second souffle au bâtiment, d’autant qu’on ne touche pas aux parties les plus intéressantes au niveau patrimonial: les façades intérieures du cloître, l’aile appartenant à la fabrique d’église, et l’église elle-même qui est classée.

Pour la ministre, les Récollets ont déjà servi d’hôpital militaire, d’hôpital général, d’hospice, de collège communal, d’athénée, et ils ont abrité les tribunaux du commerce et du travail jusqu’en 2001. Ce sont ces adaptations progressives qui ont permis la survie partielle du site, et figer à présent ce patrimoine via un classement n’arrangera rien. "Ce couvent mérite de vivre, pas de survivre", a-t-elle conclu.