Nivelles : il avait beaucoup trop cher le fauteuil relax dont il disait « être tombé amoureux »

Il avait appris l’exposition/vente de meubles organisée par la société Concept Ameublement qui lui avait adressé un panel d’offres. Il s’était donc rendu sur place et, pour reprendre l’expression qu’il utilisa lors de cette audience, il "tomba amoureux" d’un fauteuil relax trois places présenté au prix de 7 200 €.

Un peu cher, se dit-il et dit-il au premier vendeur qui s’était présenté à lui. Un collègue vint se mêler à la conversation, on marchanda et le prix fut abaissé à 3 400 €. Jacques accepta, pensant avoir fait une ffaire, d’autant que sa femme allait être ravie de pouvoir enfin étendre ses jambes comme elle le souhaitait. Le lendemain, notre homme passa devant un magasin d’ameublement très connu de Rhode-Saint-Genèse qui, pour le même relax, ne demandait que 1 850 €. "Tu t’es fait arnaquer", lui dit un de ses amis.

Il déposa plainte qui aboutit au renvoi en correctionnelle de la société Concept Ameublement et de quatre de ses "employés" qui avaient été condamnés par ce même tribunal le 11 novembre 2020 pour des pratiques similaires.

La substitute ne mâcha pas ses mots: "Ce sont des pratiques agressives et abjectes qui visent surtout des personnes âgées dont le domicile se trouve dans un rayon de 25 km du lieu de l’exposition/vente". Elle requit de lourdes amendes auxquelles le tribunal a fait droit: 160 000 € pour la société Concept Ameublement, 16 000 €, 30 000 €, 40 000 € et 80 000 € pour les quatre employés, au prorata de leur implication dans cette arnaque. Aucun n’assistait au procès.