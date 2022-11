Nivelles : bilan public pour l’expérience Smart City

Un même point d’ancrage, au fil des besoins, des saisons ou des événements publics, pouvait ainsi accueillir une voile d’ombrage, une table haute entourée de chaises, un range-vélos, un transat, un banc… Des capteurs alimentés par l’énergie du soleil ont été placés à proximité pour enregistrer différentes données d’utilisation. Et les citoyens étaient aussi appelés, via à une petite enquête, à donner leur avis sur ce mobilier urbain.

282 réponses

Après deux saisons, c’est aussi en compagnie des citoyens que la Ville et les acteurs du projet viennent de "débriefer" cette expérience "Smart City" à l’hôtel de ville.

L’occasion pour l’échevin en charge du dossier, Germain Dalne, de rappeler que les premiers éléments de mobilier ont été placés en avril 2021. L’enquête sur l’utilisation a amené 282 réponses et d’après les résultats, les bancs, les tables hautes et les voiles d’ombrage ont été les plus plébiscités. Avec des remarques intéressantes, par exemple sur les transats: ils n’ont guère d’intérêt s’ils sont installés isolément, les habitants suggérant de les regrouper pour donner un côté convivial à l’espace public.

Les données recueillies par les capteurs, elles, ont permis de confirmer dans certains cas l’opinion des répondants, et parfois de la nuancer. Ainsi, les citoyens disaient préférer les bancs aux chaises longues, mais celles-ci étaient en réalité bien plus utilisées.

Tentant compte de tout cela, une deuxième commande a été passée: la Ville a ajouté de nouvelles tables hautes, a regroupé les plugs pour les transats, et a demandé des range-vélos. Et au cours de cet été 2022, via les capteurs, on a évalué non seulement l’utilisation de ces éléments, mais aussi ce qui était le plus indiqué en fonction de l’endroit d’installation. Ces données seront prises en compte pour la suite.

Côté citoyens, ce qui a amené le plus de réactions lors de la réunion n’était pas le principe: l’idée de pouvoir faire varier le mobilier urbain en fonction des besoins semble plutôt bonne. Mais que cela ait coûté 200 000 € (dont la moitié subsidiée par la Région) ne passe pas auprès de tout le monde…

« Des capteurs pour enregistrer les données, on s’en fiche ! »

L’échevin a précisé en réponse que ce type de mobilier à installer dans l’espace public, et qui est conçu pour résister durant des années, n’a rien à voir avec ce qu’un particulier choisit pour son jardin. Il faut du solide, conçu pour tous les temps, pour affronter les actes de vandalisme et certaines utilisations inattendues…

"Le mobilier, on peut l’interchanger, c’est pas mal, a convenu une citoyenne. Mais des capteurs pour enregistrer les données, on s’en fiche !"

En réalité, ces données servent aussi aux services communaux pour mieux gérer l’installation. "Et il y avait aussi une dimension expérimentale, a précisé Germain Dalne. Le but de la Région était de s’assurer que ces projets de smart cities peuvent être répliqués ailleurs. Nous avons enregistré des données qui pourront bénéficier à d’autres villes et inversement, nous pourrons tirer parti des expériences faites ailleurs, sur des aspects différents de la “smart city”, pour mettre en œuvre d’autres projets chez nous."