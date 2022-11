Nivelles : de coûteux travaux à prévoir au zoning Sud

"Parce qu’à la rue de l’Industrie, on a un gros problème, a commenté l’échevin des Travaux, Pascal Rigot. C’est une voirie communale, on a donc l’obligation de réparer. Je le regrette, d’ailleurs…"

C’est que la rue de l’Industrie traverse entièrement le zoning industriel de Nivelles Sud dont elle constitue l’axe principal, de la chaussée de Namur jusqu’au rond-point du contournement Sud. Elle est très longue, et empruntée pratiquement jour et nuit par un charroi composé en partie de poids lourds qui viennent charger ou décharger leur cargaison dans les entreprises du parc industriel.

Actuellement, certaines parties sont très endommagées avec des affaissements visibles, en particulier entre le carrefour avec la rue Buisson aux loups et le ring. Sur place, on voit d’ailleurs que des voitures et les camionnettes roulent souvent avec deux roues sur les bordures de béton pour éviter les cahots dans les ornières. La Ville doit donc intervenir sans trop tarder.

"Alors que l’utilisation de cette voirie n’a rien de communal, commente Pascal Rigot en expliquant les regrets exprimés au conseil communal. La situation est historique: le zoning Sud a été réalisé il y a très longtemps et les voiries ont été cédées à la Commune. Mais c’est assez anormal, quand on voit que les boulevards tout autour du centre-ville, eux, dépendent de la Région wallonne…"

Pour l’échevin des Travaux, il est regrettable que le contribuable nivellois finance les travaux sur une route qui sert surtout au charroi industriel et au trafic de transit vers les entreprises du zoning sud.

"On me répondra sans doute que les entreprises paient aussi des impôts, et notamment le précompte immobilier, convient Pascal Rigot. Mais il faudrait tout de même prévoir une sorte de cofinancement avec la Région wallonne parce qu’il y a un problème: la rue de l’Industrie n’a rien de comparable avec une rue du centre-ville, par exemple, qui est majoritairement empruntée par les habitants et dont les réparations coûtent beaucoup moins cher à la Ville !"