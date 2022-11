Nivelles : 700 km en VTT, à fond, à travers le Maroc

C’était la première fois qu’ils participaient ensemble à ce genre de compétition, et l’essai est à l’évidence transformé puisqu’ils ont remporté la catégorie Master, dans laquelle ils ont au passage gagné cinq des six étapes ! Ce qui leur a valu d’être reçus mercredi soir à l’hôtel de ville de Nivelles, pour une petite mise à l’honneur par les autorités communales.

"Je vous félicite pour cette aventure mais surtout pour cet exploit sportif qui aura encore fait briller le nom de notre belle ville sur la scène sportive internationale", a salué l’échevin des Sports, Germain Dalne. Les deux sportifs ont eu droit, dans la foulée, au nouveau cadeau de la cité des Aclots pour ses hôtes de marque: le dernier album du dessinateur Pad’R, dans sa version "spécial Nivelles".

Un album croquant les meilleurs moments sportifs de l’année, ça ne pouvait que convenir aux deux VTTistes qui ont affronté des étapes longues de plus de 100 kilomètres – 150 km pour la plus conséquente –, et des dénivelés qui pouvaient dépasser les 2 500 mètres sur une seule journée. Pour avoir une idée de l’exploit qu’ils ont réalisé sur six jours, on précisera que les derniers du classement de cette épreuve pour sportifs (bien) entraînés ont mis… le double de temps pour boucler le même parcours !

« C’était vraiment gigantesque ! »

"On a roulé tout le temps à fond, je ne pense pas qu’il y a un jour où on aurait pu mettre un quart d’heure de moins pour passer la ligne d’arrivée de l’étape, confirment-ils. Notre moyenne globale était d’environ 22 km/h, toujours ensemble. Dans ce genre d’épreuve, il ne faut pas faire d’erreurs, éviter les chutes et les casses mécaniques, être au top pour la navigation, ne pas se blesser ni être malade, et aucun de nous ne doit traverser un “jour sans”. Sinon c’est fichu…"

Un véritable exploit sportif donc, mais les deux hommes en retiennent aussi de jolies découvertes, le parcours ayant été pensé par l’organisation pour permettre aux concurrents de profiter aussi de toute la diversité du Maroc.

"Nous sommes passés par les montagnes de l’Atlas avec des cols à près de 2 500 mètres, et au milieu de villages de maisons en terre où on change vraiment d’époque, a expliqué Pascal Leplae, faisant voyager l’assistance dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. On a aussi vu les zones d’oasis et toute l’inventivité de la population pour l’irrigation, des gorges très encaissées, ou encore des plaines désertiques où tout est plat, sans rien, à perte de vue. C’était vraiment gigantesque !"