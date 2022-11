Nivelles : pas d’« écolieu » pour la ferme du Bon Air

La ferme du Bon Air et ses 9 hectares de terre devaient permettre d’implanter un centre thérapeutique et résidentiel de 20 lits, un centre de formation et de séminaires, une école du dehors pour accueillir une trentaine d’enfants de 3 à 12 ans, et un maraîchage agroécologique dont les produits seraient transformés à la ferme. Plus un magasin pour vendre ceux-ci aux particuliers, en y ajoutant les récoltes de partenaires bios du voisinage.

Voilà pour l’idée et la souscription de parts sociales dans la coopérative devait permettre de financer l’achat de la ferme. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu et l’ASBL, via un communiqué qu’on peut retrouver sur sa page Facebook, dit être au regret d’annoncer qu’elle n’a pas atteint le million d’euros en capital sur lequel elle comptait pour pouvoir signer le compromis de vente.

"Nous sommes dès lors contraints de renoncer au projet écolieu de la ferme du Bon Air, indique Graines de Plénitude. Ceci étant, nous ne baissons pas les bras et nous nous mettons, d’ores et déjà, en recherche d’un autre site, non défini à ce jour."

L’ASBL confirme en effet avoir obtenu l’accord de l’Autorité des services et marchés financiers pour lever des fonds – via la souscription de parts sociales – durant un an, à partir du mois d’août 2022. Elle veut donc continuer à augmenter son nombre de coopérateurs pour être en capacité de développer ailleurs son projet d’hébergement et d’accompagnement des plus vulnérables.

"Quel que soit le lieu choisi, il nous faudra toujours garantir les emprunts par des fonds propres, à concurrence d’un tiers de la somme empruntée", précisent les responsables en invitant les personnes intéressées à suivre les activités de l’ASBL via les réseaux sociaux pour être tenues au courant des projets à venir.