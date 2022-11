Nivelles : des provisions pour assurer l’avenir

Cela concerne des sommes en rapport avec les cotisations de responsabilisation du CPAS qui ont été inscrites aux exercices antérieurs pour ne pas affecter le boni de l’exercice propre, ou encore une diminution de 500 000 € dans les prévisions concernant le personnel, le rythme des engagements ayant été moins soutenu que prévu. Il y a aussi quelques bonnes nouvelles comme une augmentation des recettes des 160 000 € par rapport à ce qui était attendu de l’impôt sur les personnes physiques, et plus de 500 000 € venant du Fonds des Communes.

Ce qui permet notamment de constituer une provision d’un million d’euros pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie, et d’ajouter 500 000 € pour l’indexation des salaires. "On pourra donc aborder plus sereinement les exercices budgétaires suivants", a résumé l’échevin des Finances.

Du côté de l’opposition, on a salué l’effort technique. Mais Louison Renault (PluS) a incité à la prudence pour l’avenir: certains éléments ont été favorables cette fois mais les prix de l’énergie continuent à augmenter. Comme la situation financière des particuliers n’est pas rose, les recettes d’impôts vont s’en ressentir.

Le conseiller socialiste a aussi évoqué l’importance pour la Ville de produire elle-même une partie de l’énergie qu’elle consomme, sachant que cela nécessite d’investir des montants importants, et qu’il faut un certain délai avant de concrétiser de tels projets.

" Louison, tu dis que nous avons de la chance. Non, on fixe un cap. La situation n’est pas rassurante mais on prend nos responsabilités, a répondu Germain Dalne.

En ce qui concerne les difficultés en matière d’impôt, le collège prend des décisions aujourd’hui pour ne pas devoir augmenter la fiscalité demain. Idem pour les projets immobiliers: cela permet de répartir la charge fiscale sur davantage d’épaules… "

Projet: des panneaux photovoltaïques à la piscine

Quant à la volonté d’auto-production d’énergie, le collège la partage et de premiers jalons sont posés avec un projet de placement de panneaux photovoltaïques à la piscine, via la Régie communale autonome des sports. Des montants seront prévus pour cela dans le budget 2023.

Du côté de la minorité, on a cependant fait remarquer que lors de la rénovation de la piscine, de tels dispositifs avaient déjà été prévus. Mais ils n’ont jamais fonctionné suite à une mauvaise étude technique… "D’accord pour la piscine, il y a un projet, a ajouté Véronique Vandegoor (DéFI). Mais il y a d’autres bâtiments communaux, notamment les écoles. Il faut vraiment étudier des solutions."