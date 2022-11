Les Ukrainiens de Nivelles remercient la Ville en lui offrant un œuvre collective

Des particuliers se sont mobilisés, mais aussi les pouvoirs publics, pour trouver des solutions à des problèmes parfois complexes. À Nivelles, des réunions pour favoriser l’intégration et l’apprentissage du français ont aussi été organisées, dans les locaux mis à disposition par le CPAS.

Au travers d’après-midi de discussion, de cours de français et d’activités artistiques, un groupe s’est soudé et mène certains projets. Le plus visible a sans doute été la participation de l’Ukraine à l’événement "Les Mondes de Nivelles". Les Ukrainiennes devenues un peu nivelloises étaient montées sur scène pour présenter leur pays, avaient chanté dans leur langue mais aussi en français, et faisaient découvrir sur leur stand quelques plats typiques.

Les participantes avaient également réalisé une œuvre artistique: 18 cœurs assemblés autour d’un noyau représentant l’Ukraine, tous décorés pour représenter un paysage ou un élément symbolique, avec des dominantes de jaune et de bleu rappelant leur drapeau national. Voici quelques jours, lors d’un de ces ateliers qui se tiennent régulièrement, les Ukrainiens avaient invité des représentants de l’administration communale dont la directrice générale, Valérie Courtain. Et ils ont offert cette grande œuvre collective, en remerciement de l’accueil reçu en terre aclote.

On y voit notamment des villages ukrainiens, des symboles comme les tournesols, les couronnes de fleurs ou encore l’arbuste à baies rouges appelé kalina, des villageois en costumes traditionnels ou encore des personnes de contes.

Des colombes et des anges, aussi. "On voulait faire passer un message de paix malgré la situation, expliquent les Ukrainiennes. On a aussi choisi des cœurs parce que depuis six mois, vous êtes toujours là pour répondre à nos questions, pour nous aider. Vous êtes vraiment très gentils avec nous, on vous remercie beaucoup pour cet accueil !"