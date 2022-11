La reine Mathilde à vélo, entre Nivelles et Tubize mardi prochain

La reine Mathilde fêtera ses 50 ans le 20 janvier 2023 et souhaite à cette occasion diffuser un message positif sur le bien-être mental dans notre pays. Entre juillet et décembre, et sous la devise "Avançons ensemble pour le bien-être mental", la reine effectue une série de randonnées à pied et à vélo avec des personnes et des organisations qui s’investissent dans le domaine du bien-être mental. Ces randonnées ont lieu dans les dix provinces du pays.