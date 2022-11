Vers une reconnaissance du centre culturel ?

Durant une bonne année et demie, l’équipe du Centre culturel s’est remise au travail et lors du dernier conseil communal, l’échevin de la culture Grégory Leclercq a confirmé que le dossier avait été déposé. Il est lourd de plus de 400 pages, et ses grandes lignes ont été présentées aux élus par le directeur, Pierre-Yves Darquenne.

L’objectif est évidemment d’obtenir une réponse positive, ce qui permettra des subsides de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles égaux à ceux qu’octroiera la Ville. L’assemblée générale, le conseil d’administration, l’équipe actuelle du centre culturel et le conseil d’orientation ont contribué au projet. "On ne va pas remplacer ce qu’on fait actuellement, mais on va faire plus et on va faire mieux", a indiqué Pierre-Yves Darquenne devant le conseil communal.

Pour cela, une "autoévaluation" de tous les projets menés de 2016 à 2020 a été réalisée, et treize initiatives "coup de cœur" ont été retenues. Le tout a été partagé avec le comité d’orientation pour une analyse approfondie. L’équipe a également analysé le territoire, identifié des enjeux importants, et a fixé des priorités.

Deux enjeux cruciaux ont finalement été dégagés: la "capacité collective à prendre soin", et la "responsabilité démocratique". Ils sont déclinés en projets concrets comme des initiatives contribuant à la redécouverte du territoire et du patrimoine, ou encore la prolongation du parcours in situ qui consiste à placer des œuvres d’art dans l’espace public en collaboration avec les comités de quartier. La volonté du centre culturel est aussi de participer à la dynamique que doit insuffler la Maison de la participation.

150 000 € de subsides espérés

Une concertation avec les instances de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le dossier de reconnaissance est prévue pour la fin de cette année, ce qui permettra d’apporter des compléments en cas de besoin. L’avis de la commission ad hoc devrait être rendu en 2023, suivi de la décision ministérielle. Si tout se passe comme prévu, le Centre culturel aclot pourrait être reconnu pour lancer un contrat-programme en 2024.

Cette reconnaissance espérée pourrait amener un subside de 100 000 euros par an de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le fonctionnement, et 50 000 euros supplémentaires pour financer des emplois. Le Centre pourra en plus participer au programme Art et Vie, et aura accès à des appels à projets ponctuels.

Du côté de l’opposition, Les Engagés ont salué le travail accompli… en espérant que les problèmes de conformité de la salle de spectacle n’auront pas un effet bloquant sur le dossier… Pour PluS, la reconnaissance est importante mais il faut inclure le rôle de diffusion du Waux-Hall et le nouveau cinéma dans le schéma.

C’est bien le cas, et Pierre-Yves Darquenne a par ailleurs précisé qu’une demande est également en cours pour que le Ciné4 soit reconnu comme cinéma d’art et d’essai. Ce qui permettra, en cas de réponse positive, d’obtenir un financement supplémentaire et d’engager du personnel pour les activités "jeunes publics".