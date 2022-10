Tunnel embelli, parcours santé, four à pain… les lauréats du budget participatif sont connus à Nivelles

La procédure de vote sur les dossiers soumis par des citoyens et des associations locales est clôturée, et les lauréats ont été proclamés mercredi matin à l’hôtel de ville. Au départ, treize idées avaient fait l’objet d’une candidature, mais toutes ne respectaient pas le règlement. Finalement, sept d’entre elles rentraient dans les critères fixés et le total des coûts pour concrétiser ces projets était de 51 000 €, alors que l’enveloppe octroyée par le collège était de 50 000 €.

D’où la nécessité de faire voter la population (lire ci-contre) pour rester dans le montant prévu, en éliminant donc un des projets.

Les six projets retenus

Celui qui a obtenu le plus de votes est l’embellissement du tunnel de la gare de Nivelles. Imaginé par le comité de quartier, il a décroché 215 votes, et est estimé à 4 356 €.

Arrive ensuite, avec 147 votes, la création d’un parcours santé dans le quartier du Petit Baulers, pour 9 250 €. L’installation de quatre tables pour jouer aux échecs au parc de la Dodaine (9 234 €), lui, a décroché 136 votes favorables.

Soit deux de plus que la création d’un autre parcours santé (9 000 €), en centre-ville et porté par l’AMO Tempo. L’aménagement d’un terrain de pétanque sur un espace public au Petit Baulers (8 000 €) passe aussi la rampe, avec 122 votes. Le sixième et dernier projet retenu concerne la création d’un four à pain (9 475 €) imaginé par l’ASBL Les Potes à Jean. Le lieu n’est pas encore tout à fait déterminé.

Le principe du budget participatif aclot n’est pas de donner de l’argent aux porteurs de projets pour qu’ils concrétisent eux-mêmes leur idée. À présent que les dossiers ont été choisis par les citoyens, c’est la Ville qui se chargera de la mise en œuvre. Ce qui évitera sans doute les couacs à l’heure où le prix des matériaux augmente de manière importante, provoquant des dépassements parfois substantiels par rapport aux estimations initiales.

La Ville est aussi mieux placée pour affronter les défis techniques que peut poser la réalisation d’un projet, ainsi que pour mener à bien une procédure de demande de permis d’urbanisme, par exemple. Vu ces difficultés à affronter, le collège se donne deux ans pour réaliser les projets retenus.

En parallèle, un nouvel appel à projets dans le cadre du budget participatif sera lancé en 2023. "C’était une première, et nous allons continuer, confirme l’échevin Pascal Rigot. Une évaluation sera faite avec le comité de suivi pour réfléchir à d’éventuelles modifications du règlement à soumettre au conseil communal."