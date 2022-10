Nivelles : Easi rachète la société Procsima-Group (Mont-Saint-Guibert)

Ce n’est manifestement pas terminé: ce vendredi, la société nivelloise qui compte près de 500 employés va officialiser une nouvelle acquisition, cette fois en Brabant wallon. En effet, elle vient de racheter la société Procsima-Group, dont le siège est situé à Mont-Saint-Guibert. Là aussi, il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la cyber protection, qui fournit des services et des solutions spécifiques, ainsi que de la consultance aux entreprises qui veulent se protéger des attaques informatiques.

La réputation et l’expérience de Procsima intéressaient Easi, où on précise que cette acquisition "prendra surtout la forme d’une mutualisation des forces". Avec ces deux récentes acquisitions, la société nivelloise développe un outil en interne baptisé BlueHorn, et ce sont désormais soixante employés qui sont dédiés à la sécurité informatique. Durant cette année, pas moins de 9 millions d’euros ont été investis par Easi pour se renforcer dans ce domaine spécifique.

"Aujourd’hui, notre entreprise possède un réel positionnement et se différencie dans la cybersécurité, confirme Renault Duchesne, sales manager chez Easi. À terme, nous aurons les moyens de nous positionner en tant que leader auprès de nombreuses entreprises, tant au nord qu’au sud du pays. Notre développement va se démultiplier dans ce secteur."

En plus d’entamer la commercialisation de la solution BlueHorn permettant aux entreprises d’être actrices de leur sécurité informatique, Easi a mis sur pied le service MiniSoc, un centre opérationnel réunissant des experts qui assurent la prévention, la détection et l’analyse des cyber incidents afin d’y répondre de la manière la plus adéquate. Ces spécialistes surveillent et améliorent en permanence la sécurité des entreprises clientes, indique l’entreprise aclote.