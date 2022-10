Nivelles : pour se prémunir des vols, être prudent et parfois méfiant

Notamment des vols dans les habitations, et les agents ont par exemple rappelé les précautions à prendre pour ne pas se laisser abuser par les auteurs de vols par ruse, qui se font passer pour des agents des eaux, des gens chargés de vérifier les compteurs d’électricité ou encore des gens qui se font passer pour des… policiers. Ils ont en général beaucoup de bagout pour donner crédit à leurs histoires. Mais pas de carte de légitimation officielle, pas de véhicule de service, ni la tenue vestimentaire à laquelle on peut s’attendre.

En cas de doute, il ne faut jamais hésiter à appeler le 101, qui vérifiera si les suspects sont bien ceux qu’ils prétendent être. Et ne pas les laisser entrer en attendant, évidemment. De façon générale, il faut aussi se poser les bonnes questions : est-ce normal que ces personnes viennent chez moi sans qu’un rendez-vous ait été fixé, qu’ils demandent l’accès au logement ? Il ne faut jamais non plus donner de l’argent lors d’une visite qui n’était pas attendue.

En ce qui concerne la prévention des cambriolages, là aussi, les policiers ont rappelé quelques règles de bon sens. Ne pas faire savoir qu’on est absent de son domicile, ne jamais laisser une fenêtre ouverte, même en oscillo-battant, et fermer les portes à clé même si l’on ne part que deux ou trois minutes.

Les dispositifs de sécurité ont également été évoqués. La zone peut demander à quelques-uns de ses policiers, qui ont suivi des formations, de passer chez les particuliers pour donner des conseils de sécurisation des habitations. Les mécanismes plus chers ne sont pas toujours les plus efficaces. L’objectif est de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent forcer les accès. Plus ça dure, plus leur stress monte et plus ils sont susceptibles d’abandonner.

Les partenariats locaux de prévention fonctionnent bien

La mise en place de partenariats locaux de prévention (PLP) fonctionne bien aussi. Le coordinateur du PLP a des contacts directs avec la police pour faire passer les messages de prévention dans le quartier et à l’inverse, il peut faire remonter rapidement les choses suspectes que constateraient les voisins. Ce qui permet une réaction rapide des policiers, notamment des membres du service Prévention.

Les intervenants ont également évoqué une forme de criminalité en pleine expansion: les escroqueries via internet. Là, l’imagination des malfrats, qui sont parfois basés à plusieurs milliers de kilomètres, semble sans limite. Là encore, la règle d’or est le bon sens: est-il normal qu’on me propose de récupérer un colis que je n’ai pas commandé, qu’on m’annonce un héritage, des poursuites judiciaires pour pédophilie ou un gain à la loterie par mail ? La réponse étant évidemment non, il convient dès lors de ne jamais cliquer sur les liens proposés.