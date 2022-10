Nivelles: la société Holcim condamnée pour harcèlement moral lié à un critère de genre

La plaignante était entrée chez Holcim Belgique le 1er juillet 2008. À son retour de maternité en mars 2016, elle dénonça des comportements répétitifs dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique. Quatre jours après que la société lui eut signifié sa décision de mettre fin à son contrat, son organisation syndicale sollicita sa réintégration.

L’IEFH (Institut pour l’égalité des femmes et des hommes) entra en jeu et fit même une intervention volontaire dans le débat. Il la motiva en considérant que l’intéressée avait été victime d’un licenciement représailles suite à l’introduction, de sa part, d’une demande d’intervention psychosociale relative au comportement de son supérieur, du harcèlement qui apparaissait en lien direct avec le genre.

Le conseiller en prévention de la société fut longuement entendu. Son rapport semble avoir été décisif dans la décision du tribunal. Il relève que le supérieur hiérarchique est apprécié par la direction de la société, mais il ressort de la quasi-totalité des témoignages recueillis que son caractère est trop arbitraire et directif. Il joue même de son physique imposant pour asseoir son autorité et il en abuse surtout vis-à-vis des femmes.

Plusieurs témoins, des femmes mais aussi des hommes, évoquent sa misogynie et son machisme. Un des attendus du jugement souligne que l’intéressé "a clairement manifesté de l’hostilité à l’égard de Patricia parce qu’elle mettait en cause son autoritarisme et le traitement de faveur qu’il accordait à une collègue de travail". Le même jugement considère que ses comportements abusifs et répétitifs ont porté atteinte à l’intégrité psychique de Patricia et lui ont fait subir un environnement de travail hostile.

Enfin, le tribunal considère que les pièces déposées par la société ne contiennent aucun élément probant de nature à remettre en cause le rapport du conseiller en prévention. Il estime que la direction de la société n’a manifestement pas adopté le comportement d’un employeur normalement prudent et diligent.

Outre les 30 915 € dus à son employée, la société Holcim devra payer l’euro symbolique à l’IEFH et supporter les indemnités de procédure consécutives aux actions des Patricia (2 600 €) et de l’IEFH (1 560 €).