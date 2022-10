Nivelles : fermeture obligée à la chaussée de Namur

Les véhicules pouvaient encore passer sur une bande de circulation ce mercredi soir à la chaussée de Namur, à hauteur du carrefour avec le chemin du Petit Malgras. Mais ce jeudi matin, ce ne sera plus possible: des travaux urgents doivent être entrepris sur une conduite d’eau et le bourgmestre, Pierre Huart, a pris une ordonnance de police "vu l’urgence et le risque de grave danger".