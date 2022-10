Le radar tronçon sur l’E19 a verbalisé 25 676 véhicules depuis juillet

Ce radar tient compte uniquement de la correction technique, ce qui implique que toutes les vitesses réellement supérieures à 120 km/h donnent lieu à la rédaction de procès-verbaux et à des suites judiciaires. On peut donc parler de "tolérance zéro".

La grande majorité des infractions font l’objet d’une procédure automatisée de demande de paiement d’une amende d’un montant compris entre 80 € et 320 €.

Pour 160 chauffards ayant été flashés à plus de 160 km/h, ce sera directement la convocation devant le tribunal de police de Nivelles. Ces conducteurs s’exposent à des amendes allant de minimum 328 € à 720 € et à une déchéance obligatoire du droit de conduire de minimum quinze jours. Cette déchéance peut être supérieure et durer plusieurs mois, en fonction de la gravité de l’excès de vitesse, des circonstances concrètes (pluie, visibilité, intensité du trafic, etc.) et des antécédents de la personne concernée. D’autres auteurs d’excès de vitesse seront également convoqués devant le tribunal de police et s’exposeront également au paiement d’une amende et à une déchéance ferme du droit de conduire, notamment les personnes qui ne sont pas en ordre au niveau de leur inscription à leur domicile.

Compte tenu de la multiplication des radars et des conséquences de la tolérance zéro, il faut conseiller de lever le pied et d’adapter sa vitesse à la limitation prévue et aux conditions de circulation.