Nivelles : un album de Pad’R à la sauce aclote

Cette année, il y a un petit plus pour les Aclots. En effet, un tirage spécial de 500 albums contiendra un cahier spécial "Nivelles", avec une couverture où le Nivellois a dessiné le marché du samedi, à l’ombre des tours de la collégiale Sainte-Gertrude. À l’intérieur, on trouve huit pages consacrées à Nivelles avec des dessins que Pad’R a déjà faits pour sa ville, et une série d’inédits. On y retrouve aussi l’affiche réalisée pour le carnaval 2015, et même une préface signée… Djan Djan !

"Il y a quelques années déjà que j’avais envie de consacrer un livre à Nivelles, explique le dessinateur. J’en avais discuté avec le responsable de la librairie “Mission BD”, et Raoul Cauvin que nous avions mis dans la confidence. Mais la santé de Raoul Cauvin n’était déjà plus très bonne, et le projet ne s’est jamais concrétisé. Donc, quand mon éditeur a proposé de faire un cahier spécial Nivelles dans un album best of, je n’ai pas hésité."

Un grand prix « automogille », des taureaux rigolards, une abbesse à vélo...

Et voilà comment, en ouvrant Sans titre, on peut voir les Pingouins discuter du réchauffement climatique, Djan Djan s’essayer au lancer du marteau, la première édition d’un grand prix "automogille" très très aclot, les membres du club de rugby caricaturés en taureaux rigolards, ou même une abbesse à vélo franchir les mains levées la ligne d’arrivée du Tour… Sainte-Gertrude. "Sainte Gertrude, j’ai un peu hésité mais bon, c’était pour le jeu de mots, sourit Pad’R. Le club de rugby, c’est en souvenir d’une soirée du mérite sportif pendant laquelle ils avaient fait le chambard au bar !"

La Ville de Nivelles a soutenu l’initiative en acquérant 40 des 500 albums, qui seront offerts lors des réceptions officielles. Les 460 autres exemplaires seront en vente dans les prochains jours, au prix normal de l’album (19,90 €) dans toutes les librairies de Nivelles.

"Dès qu’il le peut, notamment lors des interviews, Pascal parle de Nivelles, salue le bourgmestre, Pierre Huart. Je le remercie pour sa contribution au renom de notre ville."