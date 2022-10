Nivelles : il a fallu glisser 140 mètres cubes de gravats sous les deux maisons

La question visait aussi à savoir si un lien avait pu être établi entre le passage des véhicules lourds sur la voirie, dont se plaignent depuis longtemps les riverains, et ce qui s’est produit cet été.

L’échevin des Travaux, Pascal Rigot, a précisé d’emblée que ce n’était pas le boulevard qui s’était effondré: ce sont bien les maisons qui sont touchées et le problème se situe sous celles-ci. Il s’agit donc d’un litige privé, entre les propriétaires des bâtiments fragilisés et la SWDE, avec l’intervention de leurs assureurs respectifs. Ces derniers ont mandaté des experts qui, aux dernières nouvelles, continuent à dialoguer. La Ville n’en sait pas plus.

"Nous réalisons bien la situation difficile des occupants des immeubles, a ajouté Pascal Rigot. Mais nous ne pouvons pas intervenir dans un conflit privé. De notre côté, nous avons vérifié les égouts sous la voirie, et il n’y a pas de problème à cet endroit. À ce niveau, on peut être rassuré."

100 m3 sous le n° 106, 40 m3 sous le n° 104

Le bourgmestre, Pierre Huart, a précisé de son côté que pour combler l’excavation manifestement causée par une fuite d’eau souterraine, la SWDE a dû mettre 100 mètres cubes de gravats sous l’immeuble portant le n° 106, et 40 mètres cubes supplémentaires sous le 104. "C’est une fuite d’eau qui n’était pas récente, et qui n’a pas été détectée à temps", a appuyé le maïeur aclot.

Pascal Rigot a aussi indiqué qu’il convenait de distinguer les problèmes des vibrations dont se plaignent les riverains à cause du trafic et de l’état dégradé de la voirie, et ce phénomène d’affaissement sur terrain privé. Depuis le mois d’août, les techniciens de la Ville indiquent que ces deux soucis n’ont rien à voir entre eux.

Un discours inaudible pour certains habitants du quartier qui assistaient aux débats et parlent de "mauvaise foi" dans le chef du collège. Ils n’en démordent pas: pour eux, la fuite est liée au passage répété des poids lourds, dont certains roulent à une vitesse excessive sur la chaussée dégradée…