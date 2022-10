Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon: un aveu de faillite « en prévision… »

Parmi "les plus divers", il en est un que l’on qualifiera d’original. En effet, deux conditions doivent être réunies pour que ce tribunal prononce une faillite, l’ébranlement de crédit et la cessation de paiement. Or, à entendre le gérant d’une société perwézienne produisant des yaourts, il n’était pas en mesure de rendre la sentence réclamée. "Je n’ai pas de dette, mais la situation n’est pas bonne et elle ne s’annonce pas rentable". La présidente du tribunal suggéra à l’intéressé de procéder à la liquidation de la société, car "on ne peut faire aveu en prévision de…".