Nivelles : trois mois de prison requis contre l’homme accusé d’avoir fait mine de tirer contre le bourgmestre

Il y a quelques mois, le même Nivellois avait été cité en correctionnelle pour avoir proféré des menaces de mort via Facebook. Il avait annoncé qu’il tuerait le bourgmestre mais le jugement fit application d’une jurisprudence récente et s’estima incompétent. Les écrits sur les réseaux sociaux sont assimilés à des publications de presse. Et seule la cour d’assises est compétente pour juger les délits de presse…

Cette fois, pour le parquet, le comportement du Nivellois constitue une menace par geste. Le dossier était examiné ce lundi par le tribunal correctionnel. Le prévenu était absent et son avocat a indiqué qu’il lui avait conseillé de ne pas venir "pour des raisons de sérénité".

Le bourgmestre aussi était représenté par un avocat, qui a souligné que le chef de la zone de police avait été témoin de cette scène. Le maïeur ne demande qu’un euro symbolique mais veut que ces menaces cessent. Il a précisé à la police avoir l’impression que le prévenu se montre de plus en plus agressif, et avoir peur que l’homme finisse par passer à l’acte. Lorsqu’il a été entendu, le Nivellois a nié. Il a d’abord prétendu ne pas avoir vu Pierre Huart dans la collégiale. Avant de convenir qu’il l’avait effectivement aperçu. Et comme il ne l’aime pas, il est parti en faisant le signe de croix. Ce qui a sans doute été mal interprété…

La substitute a vérifié sur Google…

Pas de quoi convaincre le ministère public. La substitute a vérifié sur Google: le croyant fait le signe de croix paume ouverte. Pas avec deux doigts joints et le pouce en l’air comme s’il mimait tenir une arme, donc. Vu les antécédents du prévenu, une peine de trois de prison, avec un éventuel sursis, a été requise.

L’avocat de la défense, lui, a posé deux questions. D’abord, est-on sûr que son client a fait le geste qu’on lui attribue, et pas un signe de croix ? Le chef de zone lui-même a évoqué un geste "fugace", donc il y a peut-être place pour un doute… Si le tribunal estime que le geste a effectivement été fait, il faut ensuite vérifier, pour qu’il constitue une menace punissable, s’il est susceptible d’inspirer une crainte sérieuse d’attentat pour un "homme raisonnable". Pour l’avocat, viser quelqu’un avec les doigts ne rentre pas dans cette définition… Jugement le 28 novembre.