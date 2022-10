Nivelles : le permis est accordé pour l’appart-hôtel à l’hôtel de Rifflart

Le projet du promoteur est de transformer les lieux en un appart-hôtel et on se souviendra qu’en décembre 2020, alors que la nouvelle affectation envisagée était déjà celle-là, une première demande de permis avait été refusée. Le propriétaire avait revu sa copie et introduit une nouvelle procédure en avril dernier, pour aménager sur le site un appart-hôtel de 47 appartements avec également des salles de réunion, un espace restauration, un local "wellness" et un parking pour 24 voitures.

Peu avant l’introduction de cette nouvelle demande, une pétition pour demander une restauration plus harmonieuse du bâtiment et la préservation de l’espace vert attenant avait recueilli un millier de signatures, à la fois dans une version en ligne et une version papier. Et lors de l’enquête publique sur la demande de permis unique, 115 courriers de réclamation sont parvenus à la Ville.

En septembre dernier, le comité de quartier avait aussi mené sur place une action de protestation fustigeant les desseins du promoteur. Les opposants estimaient en effet que 47 chambres dans cette partie du centre-ville c’est à la fois démesuré, peu respectueux de l’histoire des lieux, et que cela risque d’amener des problèmes de parking et de mobilité. La préservation du parc, sachant que deux arbres remarquables y ont déjà été coupés en toute illégalité, faisait aussi partie des exigences des protestataires.

Le permis qui vient d’être octroyé mentionne certes l’avis négatif du Département de la nature et des forêts (DNF) sur le dossier, mais aussi les avis positifs conditionnels de l’Agence wallonne du patrimoine – qui avait recalé la version 2020 -, de la commission consultative de l’aménagement du territoire et du collège communal.

La plupart des conditions suggérées par ces instances sont reprises dans le permis, sauf celle du collège qui aurait voulu que le promoteur supprime l’espace wellness. Le fonctionnaire délégué estime que c’est une solution "peu pertinente". Par contre, il reprend à son compte la demande de l’exécutif aclot quant à la végétalisation des toitures plates, la relocalisation du futur local "vélos" dans le bâtiment, et la mise à disposition de 26 vélos ainsi que d’une voiture partagée.

Une importante condition concerne également la "compensation" pour l’abattage des arbres remarquables. Le promoteur devra en replanter 20 au total, certains sur le site et d’autres ailleurs dans les espaces publics sur le territoire communal.

Les autres conditions concernent notamment la mise en œuvre d’un mur végétal sur la façade du parking et l’organisation de fouilles archéologiques préalables aux travaux.