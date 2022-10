Les gens du voyage ont levé le camp à Nivelles

Les gens du voyage, qui n’avaient fait plus fait étape à Nivelles depuis plusieurs années, s’étaient installés illégalement sur place, choisissant le côté "Heures Claires" de l’ancienne friche. Ils n’avaient pas averti préalablement la Ville, et n’avaient demandé aucune autorisation à la société propriétaire du terrain où ils avaient installé leur campement en quelques heures, après avoir poussé les obstacles obstruant l’accès.

Le bourgmestre Pierre Huart et le chef de la zone de police Nivelles-Genappe avaient rencontré les représentants des membres de cette communauté comptant une cinquantaine de personnes. Ceux-ci leur avaient fait part de leur intention de rester jusqu’à la fin du mois, avant de rentrer en France pour la Toussaint.

Les autorités s’étaient alors avouées sans compétence pour les forcer à partir ailleurs, les gens du voyage ayant stationné leurs caravanes sur un terrain privé. Seul le propriétaire pouvait agir, en saisissant la justice pour faire cesser cette occupation illégale.

Ce qu’il a fait récemment mais ce dimanche, l’ensemble des véhicules a quitté les lieux, sans davantage d’avertissement que lors de leur arrivée. Pendant l’occupation des parcelles, la zone de police avait dû intervenir pour faire couper les groupes électrogènes qui dérangeaient le voisinage tard en soirée. Et le week-end dernier, des voisins s’étaient également plaints suite à des faits de tapage nocturne.

"Je sais aussi que le propriétaire du terrain avait mandaté un huissier pour constater des dégâts aux clôtures du site, indiquait dimanche soir le bourgmestre Pierre Huart. La justice avait été saisie vendredi et d’après les informations qui m’ont été communiquées, une décision devait être rendue ce lundi. Je ne sais pas si c’est l’explication du départ des gens du voyage. En tout cas, il n’y a plus personne sur place pour l’instant. Et on me dit que le terrain a été parfaitement nettoyé."