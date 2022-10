Nivelles : l’eau de la piscine prendra une couleur citrouille pour Halloween

Attention, ces "Activités Halloween" n’auront pas lieu le 1er novembre: durant cette journée-là, fériée, les installations seront fermées. Par contre, les autres jours du 24 octobre au 6 novembre, l’après-midi en semaine et le samedi en matinée, les plus jeunes retrouveront dans le bassin le fameux Dodi, une grande structure gonflable comprenant notamment un toboggan.

Pour les plus grands, à partir de 14 ans, des baptêmes de plongée sous-marine seront proposés le mercredi 2 novembre de 16 h 30 à 17 h 30, et le vendredi 4 novembre de 16 h 30 à 18 h. Il faut cependant s’inscrire préalablement sur le site internet www.sportsnivelles.be. À tester également, des animations d’aquabike, prévues le mercredi 2 novembre de 18 h 30 à 19 h 15.

Les amateurs pourront également nager en nocturne et en musique, les lundis et les mercredis des vacances de 20h à 21 h 30, ainsi que le mardi 25 octobre aux mêmes heures.

Et puis le mercredi 26 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30, les organisateurs ont prévu une "journée Halloween" pour un prix d’entrée unique de 5 €. Dans la pataugeoire, il y aura des jeux gonflables, un parcours aquatique, un toboggan et même… une pêche au canard. Tandis que du côté du grand bassin, des bouées gonflables seront à disposition, et Dodi côtoiera l’AquaWarrior. On pourra aussi tester le water-polo.

Le tout dans une ambiance musicale et une eau d’une couleur inhabituelle puisque comme l’an dernier, la piscine aclote va temporairement virer à l’orange citrouille. Pas de panique, le colorant utilisé est tout à fait inoffensif: il s’agit en réalité d’un produit qui est utilisé habituellement dans les piscines pour vérifier que le chlore est réparti de manière uniforme dans le bassin. Il n’est pas du tout toxique, et n’a pas d’effet sur la cuve en inox.

Même hors de l’eau, on pourra profiter de cette ambiance Halloween puisque la cafétéria vendra de la potion magique et des pop-corn, et les petits pourront s’y faire grimer.