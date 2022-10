Le « cas » Logistics Nivelles évoqué au parlement wallon : entre reconversion et cynisme

C’est bien le cas: la ministre régionale de l’Emploi a précisé que cette cellule de reconversion, comme c’était prévu, est opérationnelle depuis 1er août dernier, et le restera jusqu’au 31 juillet 2023, avec une possibilité de prolongation si cela s’avère nécessaire. À ce niveau-là en tout cas, Kuehne + Nagel a respecté ses obligations envers les travailleurs qui avaient un contrat à durée indéterminée et vont le perdre.

Potentiellement, cela concerne 121 ouvriers et 391 employés. Au total, 512 personnes donc, dont 479 habitent en Wallonie, 10 à Bruxelles, 6 en France et 17 en Flandre. Quatre lieux d’accompagnement ont été fixés: Nivelles, Charleroi, Mons et La Louvière. Et si on s’efforcera là-bas d’aider les anciens travailleurs de Logistics à retrouver un nouvel emploi, la ministre Morreale a confirmé que la direction n’avait pas souhaité que le personnel auparavant occupé sur le site de Nivelles Logistics puisse intégrer le site flamand où les activités sont délocalisées.

"C’est odieux, tout à fait cynique et dur à entendre", a réagi Dimitri Legasse après cette confirmation. Olivier Maroy a lui aussi repris, dans sa réplique s’étonnant de l’attitude de la direction, le qualificatif "odieux".

Devant une autre commission du parlement wallon, celle de l’économie cette fois, Dimitri Legasse et André Antoine (Les Engagés) ont interpellé le ministre Willy Borsus en regrettant l’attitude Kuehne + Nagel vis-à-vis des travailleurs nivellois. Notamment dans cette dernière phase de fermeture, où les informations correctes sur les indemnités n’ont pas été partagées la semaine dernière, menant à une action de colère sur le site.

Le ministre a précisé que les organisations syndicales ont saisi les instances compétentes, et qu’il s’entretiendra sur le sujet avec ses collègues du fédéral. Petite consolation: Willy Borsus a précisé que le propriétaire du site dans le zoning Sud de Nivelles envisage des travaux de rénovation. L’idée est de profiter du départ de Logistics Nivelles pour moderniser les installations, afin d’accueillir de nouvelles activités logistiques.

Quant à la non reprise du personnel nivellois sur les autres sites de Kuehne + Nagel en Flandre, le ministre n’a pu que confirmer, confiant qu’il ne nourrissait de toute façon guère d’espoir à ce sujet…

"On a affaire à un comportement cynique de la part d’une entreprise, a regretté André Antoine. J’incite le ministre à surveiller les opérations en cours, et à épauler les organisations syndicales. Personne n’est au-dessus des lois !"