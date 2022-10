Nivelles : un oui… conditionnel à l’extension du palais de justice II

Sans en être encore à la demande de permis proprement dite: la demande faite par la Régie des bâtiments et que doit traiter le fonctionnaire délégué concerne en effet, à ce stade, un "certificat d’urbanisme n° 2" (CU2). Cette procédure particulière permet d’obtenir un avis officiel sur un avant-projet, sans encore rentrer dans tous les détails des travaux à réaliser.

L’enquête publique qui a duré quinze jours a finalement donné lieu à la réception de 12 courriers au service communal de l’urbanisme, représentant les réclamations de 17 personnes. Ces dernières ont notamment demandé une expertise sur l’état et la capacité des égouts, et ont émis de sérieux doutes sur le nombre d’emplacements de parking prévus. D’autres griefs concernaient aussi la préservation de la vie privée des riverains directs de la future extension.

Ce lundi soir, c’était au tour du collège communal de se prononcer, en émettant un avis qui sera transmis dans les prochains jours au fonctionnaire-délégué de l’urbanisme. Cet avis est favorable, mais il comporte cependant une série de conditions.

L’ascenseur, les arbres, le parking, et la gestion des eaux pluviales

Unae de celles-ci concerne une cage d’ascenseur, détachée de l’extension selon les premiers plans et qui pourrait générer un ombrage ainsi que des vues intrusives vers les jardins voisins depuis les futures passerelles. La Ville demande dès lors que cette cage d’ascenseur soit plutôt intégrée dans la volumétrie principale du bâtiment à construire.

Observant que l’extension du palais de justice vers l’avenue du Centenaire pourrait empiéter sur la couronne des arbres existants et qui constituent un alignement le long de cet axe routier, la Ville souligne que ces arbres d’alignement doivent être préservés dans leur intégralité.

Autre condition, qui rejoint les préoccupations des riverains, le collège communal aclot demande que le projet réponde aux besoins de stationnement supplémentaire généré par l’extension, et donc qu’une étude de mobilité soit réalisée pour quantifier ces besoins. L’avis communal rendu lundi suggère aussi d’étudier le parking de surface en intérieur d’îlot, dans un souci d’intégration paysagère et de limitation des nuisances pour les jardins contigus.

Une dernière réserve concerne l’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales pour éviter de surcharger le réseau d’égouttage public. Le collège demande à la Régie des bâtiments de "gérer les eaux pluviales de toiture et de ruissellement par la mise en œuvre de dispositifs d’infiltration et/ou de temporisation, dimensionnés en fonction des surfaces imperméabilisées (toitures et abords), et d’une pluie extrême à récurrence de 25 ans".