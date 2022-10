Nivelles : « L’espérance fera des merveilles » ont chanté les réfugiées ukrainiennes, samedi aux Mondes de Nivelles

Une grande fête multiculturelle, donc, qui met aussi à l’honneur les organisations locales qui travaillent avec les pays du Sud, et les projets solidaires qui sont menés à l’étranger à l’initiative d’associations nivelloises. Si certains pays participent depuis le début des Mondes de Nivelles comme l’Inde, d’autres étaient représentés pour la première fois. C’était notamment le cas du Vietnam.

Et bien entendu, pour cette édition 2022, une place particulière avait été réservée à l’Ukraine. Suite à l’invasion russe de février dernier, des familles, en particulier des femmes, sont arrivées à Nivelles et ont été accueillies par environ 35 hébergeurs locaux. Les autorités ont fait le maximum pour que cet accueil se réalise dans les meilleures conditions et sur la scène, les Ukrainiennes ont tenu à remercier les Nivellois, samedi après-midi.

Elles avaient préparé un petit montage vidéo pour présenter leur pays, les lieux emblématiques, et ses symboles comme la cigogne, les couronnes de fleurs ou encore un arbuste, la viorne obier, appelée "kalina", qui donne de petites baies rouges.

C’est un symbole important pour l’Ukraine et on en parle d’ailleurs dans une chanson qui a été chantée sur la scène du Waux-Hall, pour l’occasion en français. "L’obier rouge est penché dans la plaine, comme un cœur brisé ; éplorée par le sort de l’Ukraine, la fleur s’est couchée, dit la chanson. Nous relèverons tes baies vermeilles, oh Kalina ! L’espérance fera des merveilles. Hey, hey ! Tu refleuriras."

On devine l’émotion qui a envahi la salle et la scène lors de cette prestation sur fond de drapeaux bleu et jaune. Mais les Ukrainiennes de Nivelles ont aussi mis une belle ambiance, samedi, en enchaînant avec des chants traditionnels très entraînants. Leur stand, avec des crêpes aux champignons et au fromage, des gâteaux et des petits pains farcis a également connu un joli succès.