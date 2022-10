Nivelles: trois éoliennes en projet au zoning Sud

L’idée d’implanter des éoliennes dans le parc d’activité économique, à proximité du ring 24, n’est pas neuve. En réalité, les deux partenaires actuels avaient chacun développé un projet de leur côté, avant de changer leur fusil d’épaule. "Effectivement, il y avait deux projets séparés et nous avons vu qu’ils n’étaient pas compatibles, confirme Jehan Decrop, responsable" Expansion et Public Affairs "chez Eoly Energy. Nous avons donc élaboré un projet en commun, avec une convention de répartition."

Fondée en 2013, Eoly était initialement le producteur d’énergie renouvelable de Colruyt Group. Depuis deux ans, la société fait partie de Virya Energy, qui regroupe les activités de l’ensemble du groupe et de la famille Colruyt en matière d’énergie renouvelable. Quant à Engie, elle est leader du marché belge dans la production et la vente d’électricité.

D’après les projections, les trois éoliennes à faire sortir de terre, d’une puissance comprise entre 2 et 4,2 MW, pourraient produire au total de 16 000 à 23 000 MWh par an. "La production générée par le parc permettra de couvrir les besoins en énergie électrique d’environ 6 500 ménages et d’éviter l’émission de plus de 10 000 tonnes de CO2 chaque année, indiquent les responsables Ceci correspond aux émissions annuelles de 5 000 voitures."

Lors du développement du projet, les promoteurs ont pris des contacts avec les entreprises du zoning Sud, pour connaître leur intérêt éventuel. Vigan, société spécialisée dans la conception et la fabrication de diverses machines de déchargement (de bateaux notamment) et installée dans la rue de l’Industrie, a répondu présente. Une des éoliennes pourrait être construite sur son terrain, avec une ligne directe vers l’entreprise. Ce qui permettra de fournir une bonne partie de sa consommation énergétique.

À propos d’entreprises, des contacts ont également été pris avec l’incubateur Cap Innove, en ce qui concerne son projet ID2Move. Les activités de celui-ci sont en effet basées sur les utilisations innovantes des drones. Les promoteurs précisent dès lors avoir veillé à la compatibilité entre leurs éoliennes et les vols qui sont opérés par les pilotes à proximité de deux des trois machines envisagées.

Pour Eoly Energy et Engie, leur projet contribuera au passage au plan d’action Énergie-Climat de la Ville de Nivelles (lire ci-dessous). En plus de constituer une réponse à moyen terme à la crise énergétique qu’affronte actuellement l’Europe. Si tout se passe comme prévu dans les procédures administratives et la phase de construction, les deux promoteurs éoliens espèrent produire leurs premiers kilowatts heure dans le zoning Sud en 2025.