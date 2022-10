Nivelles et Genappe : se prémunir contre les cambriolages

Cette opération change de nom: elle devient BeSafe@home mais l’esprit reste le même et la police locale continuera à mener plusieurs actions dans ce cadre. Sur le terrain bien entendu, du 17 au 23 octobre, mais aussi avec une initiative innovante: une "conférence citoyenne" sera organisée le samedi 22 octobre à 10 h, au commissariat central de Nivelles.

Le sujet des exposés prévus ce jour-là est en rapport avec la sécurité au sens large, et à ce que peuvent faire les citoyens de leur côté pour éviter de subir un cambriolage dans leur maison, ou d’être victime d’escrocs. Les policiers répondront aussi à toutes questions que les habitants des deux communes voudraient leur poser dans ces domaines.

Attention, le nombre de places est limité dans les locaux du commissariat et ceux qui veulent participer doivent donc s’inscrire au préalable, soit via un message privé au départ de la page Facebook de la zone de police, soit par mail à l’adresse zp.nivellesgenappe@police.belgium.eu, ou encore directement par téléphone au 067 88 92 42.

Les citoyens qui l’auront fait dans les temps seront accueillis sur place par le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, avant d’entendre les conseils de prévention contre les vols dispensés par le responsable du service de proximité de Nivelles, l’inspecteur principal Baudouin.

Un inspecteur du service local de recherche (SLR) prendra ensuite le relais pour parler les escroqueries commises via internet. Ce n’est pas un hasard: ce nouveau type de criminalité prend diverses formes et les faits se multiplient depuis 2020, tant dans la zone de police Nivelles-Genappe que partout ailleurs. Les escrocs agissent souvent depuis l’étranger et sont d’une redoutable efficacité. L’arme principale des policiers dans ce domaine est la prévention et l’information du public, en enseignant les bons réflexes et les questions à se poser face aux pièges d’internet.

Des intervenants du service de prévention de la zone ainsi que des membres du service d’assistance policière aux victimes interviendront également, avant une séance de questions et réponses.