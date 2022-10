Nivelles à l’heure des économies d'énergie

Ainsi, le collège a remis un avis favorable à Ores quant à la possibilité d’éteindre l’éclairage public entre minuit et 5 h du matin, du 1er novembre au 31 mars. Il y a quelques jours pourtant, lors du conseil de police, l’évocation de cette piste d’économie avait récolté des avis fort réservés, en particulier pour des raisons de sécurité. En réalité, la concrétisation dépendra d’Ores et des autres Communes – toutes doivent être d’accord, une même cabine pouvant desservir plusieurs entités -, mais le collège aclot a donné un accord de principe.

« C’est sûr, ça n’amuse pas la police »

"Au lendemain du conseil de police, nous avons eu une réunion avec Ores. On nous a précisé que techniquement, dans l’état actuel de l’équipement, éteindre certaines zones et en laisser d’autres allumées, par exemple la Grand-Place, était compliqué voire impossible, indique Pascal Rigot. En clair, c’est tout ou rien. C’est sûr, ça n’amuse pas la police… Mais si on maintient cette extinction de minuit à 5 h durant toute l’année, cela fait une économie de 550 000 €. Il y aura des inconvénients, par exemple pour les cafetiers et les activités du week-end. Ce sera évalué…"

La nécessité de faire des économies touchera également les illuminations de Noël. Si les heures de fonctionnement restent les mêmes que l’an dernier – de 15 h à 23 h -, le nombre de guirlandes publiques sera revu à la baisse. Les décorations lumineuses seront limitées à la rue de Namur, à la rue du Géant, à la Grand-Place, à la rue de Bruxelles et à la place de Lalieux.

"Elles seront allumées durant quatre semaines au lieu de six, précise Pascal Rigot. Avec cette réduction substantielle, l’économie, au coût prévu par le contrat fixe de 2022, est de 7 500 €."

La Ville recommande aux commerçants de fermer les lumières dans leurs vitrines dès la fermeture. Évidemment, on touche ici à l’initiative privée et les gérants restent libres de faire ce que bon leur semble. Mais vu le prix de l’électricité, certains n’ont pas attendu la Ville pour réduire leurs dépenses énergétiques.

20 degrés en classe, 19 dans les bureaux, 16 dans les halls sportifs

Pas de choix par contre en ce qui concerne les bâtiments publics: les écoles communales devront diminuer les températures à 20 degrés dans les classes, tandis que ce sera 19 degrés dans les bureaux du personnel communal.

L’utilisation des lampes de bureau avec ampoule led – des achats seront effectués – sera privilégiée plutôt que l’éclairage général, et il sera interdit aux fonctionnaires d’utiliser des chaufferettes électriques. Pour économiser le carburant, la Ville incitera aussi à pratiquer les visioconférences et le covoiturage.

En ce qui concerne les halls sportifs, la température imposée par la Régie communale autonome sera de 16 degrés.