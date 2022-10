Rachat du Waux-Hall par la Ville de Nivelles : pas de blocage selon la ministre

Le montant avait été confirmé lors du conseil communal de septembre et mardi, les députés Olivier Maroy (MR) et André Antoine (Les Engagés) ont réinterrogé la ministre pour connaître l’état du dossier depuis juin, et savoir si des discussions étaient ouvertes avec les autorités communales nivelloises.

C’est que l’objectif du collège est d’avoir un droit réel total sur l’immeuble, afin d’entamer des travaux. André Antoine a rappelé que si des aides sont prévues actuellement pour les chantiers améliorant la performance énergétique des bâtiments publics – et c’est une partie des problèmes posés par le bâtiment de la Grand-Place -, la Ville ne peut pas les obtenir tant que le Waux-Hall ne lui appartient pas entièrement.

La ministre Linard a expliqué, dans sa réponse qu’elle n’avait pas encore reçu l’analyse, ni l’avis formel de son administration à propos de l’offre remise par la Ville. Tout en faisant remarquer que les 250 000 euros proposés semblent a priori "très en deçà" de l’estimation du Comité d’acquisition pour le bâtiment. Celui-ci évoquait en effet, en 2012 puis en 2017 un montant de 881 000 euros…

Arriver à un prix juste

"Il n’y a actuellement aucun blocage, a précisé Bénédicte Linard. J e serai en capacité de prendre position quand j’aurai reçu l’analyse faite par l’administration, que j’ai relancée."

L’idée de la ministre de la Culture est d’arriver à un prix juste qui n’appauvrira aucune des parties, en maintenant aussi la bibliothèque centrale au Waux-Hall jusqu’à son déménagement prévu dans quelques années.

"En langage clair, le dossier n’a pas avancé d’un millimètre", a constaté en réplique Olivier Maroy, en soulignant que les problèmes actuels du bâtiment concernent aussi la sécurité. Donc qu’il vaudrait mieux ne plus trop traîner.

Pour André Antoine, il faut également avancer pour que la Ville sache à quoi s’en tenir à l’heure de préparer son budget 2023. "On a une offre à 250 000 euros et une évaluation à 880 000 euros, a résumé le député perwézien. Mais il n’y aura pas d’autre candidat acquéreur que la Ville et vous devez aussi tenir compte de la potentialité commerciale du bien, qui est extrêmement faible. Soit vous trouvez une entente sur le prix, soit sur la rénovation du bâtiment en prenant à votre charge 30% des travaux. C’est l’un ou c’est l’autre, il n’y a pas de place pour l’attentisme."