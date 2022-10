Des rénovations, dont de nouvelles douches, à la prison de Nivelles

"Après 40 ans de sous-investissement dans ce secteur, il faut admettre que les bâtiments anciens nécessitent aujourd’hui des rénovations, commente Mathieu Michel. J’ai fait le tour de nombreuses prisons afin d’identifier les points les plus critiques. Pour Nivelles, on pointe essentiellement les caméras de surveillance, pour lesquelles un investissement de 3,6 millions va être réalisé, le passage à des éclairages LED pour 400 000 €, et enfin, la rénovation des douches."

Cette problématique des douches touche d’ailleurs la plupart des trente-trois établissements pénitentiaires du pays. Pour Nivelles, on prévoit, à partir de 2023, la rénovation des douches de quatre ailes. Celles de la cinquième aile ayant été rénovée en 2018. Le budget estimé est d’1,6 million d’euros.

"Il s’agit d’un nouveau type de douches plus durables, un prototype, qui sera ensuite installé dans toutes les prisons de Belgique", reprend le secrétaire d’État. Elles seront plus résistantes au vandalisme car leurs cloisons seront remplacées par des murs plus larges. Elles seront également plus étanches car dotées de bords plus élevés. La maintenance en sera également facilitée.

Le plan de la Régie des Bâtiments, concernant le sort des prisons, a pour horizon 2030. Trois priorités sont soulignées: "La lutte contre la surpopulation carcérale, car on compte actuellement 11 500 détenus pour 10 000 places, mais certaines personnes devraient être admises en centre psychiatrique ; l’amélioration des conditions de détention, qui passe par l’état des bâtiments ; et la lutte contre la récidive en offrant plus d’opportunités d’apprentissages, ateliers, formations aux détenus. C’est ce que les nouvelles prisons comme Haren proposent."

Encore beaucoup à faire

Concernant la surpopulation, la prison de Nivelles est relativement préservée puisqu’on y dénombre actuellement 234 personnes - dont 40% sont en détention préventive, et 60% des condamnés – ce qui est conforme à l’arrêté pris par le bourgmestre Pierre Huart il y a plusieurs années, de limiter la population à 248 personnes.

Des membres de la Commission de surveillance de Nivelles étaient également présents lors de cette visite. Ils se sont réjouis du budget consacré à ce qu’ils estiment être une priorité depuis 2017. "Mais ce n’est pas le seul point noir que nous relevons, explique Philippe Vandenabeele. Il y a également les cachots qui sont dans un état déplorable, et les préaux individuels bombardés par les fientes de pigeons, à tel point que certains prisonniers préfèrent se passer de préau."

"Avec le renforcement des mesures sanitaires durant la crise du Covid, beaucoup de détenus ont passé plus de temps en prison en 2021, ajoute Sophie Visart, présidente de la Commission de surveillance de la prison de Nivelles. Du coup, les équipements des cellules se sont usés et abîmés plus que de coutume. Il y aurait donc encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions de détention."