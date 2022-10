Freedelity, société nivelloise, va révolutionner le paiement en caisse

Cela va changer: Wordline, le leader européen du paiement, lancera à partir du début 2023 de nouveaux terminaux désormais équipés d’un écran tactile de sept pouces. Baptisé YUMI, l’appareil est capable d’afficher des messages et des promotions, et les clients pourront interagir en touchant l’écran, comme lors de l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette.

Il fallait cependant trouver un partenaire sûr pour gérer ces interactions et Wordline est venu le chercher à Nivelles. Il s’agit de la société Freedelity, qui emploie 19 personnes dans le zoning Sud et a été fondée en 2009 par le (très) Nivellois Sébastien Buysse.

L’entreprise est spécialisée dans la gestion de bases de données marketing et les méthodes innovantes en matière de collecte et de traitement des données pour les acteurs du commerce de détail.

Déjà sept millions d’utilisateurs

Concrètement, elle a développé une solution qui remplace les cartes de fidélité "papier" et qui est déjà utilisée par sept millions de consommateurs en Belgique, au Luxembourg et dans le nord de la France. L’application MyFreedelity a séduit de grandes enseignes comme les jouets Broze, Intermarché, Médi-Market, Trafic, DeliTraiteur, Mediamarkt…

Le partenariat entre le groupe international et de la petite société aclote vise rien de moins que "révolutionner le paiement en caisse" dans les magasins.

Une fois ses achats effectués, le client peut choisir de s’identifier sur le terminal avec sa carte d’identité ou son smartphone via l’application MyFreedelity. L’écran tactile lui proposera alors bien d’autres services que le simple paiement. Il affichera des programmes de fidélisation, ou des offres promotionnelles, que le client sera libre d’accepter ou refuser.

Par exemple, à l’achat d’un smartphone, l’appareil peut proposer en même temps une assurance en indiquant le coût, ou une formule d’abonnement téléphonique. Si le client achète un livre, on pourrait aussi lui suggérer d’acquérir la version électronique à lire sur sa tablette pour un euro de plus, etc.

Une expérience qui rapprocherait le paiement en magasin de ce qui passe actuellement pour les achats via l’e-commerce. Le consommateur pourra profiter de ces opportunités ou les refuser en un clic, sans devoir se justifier auprès d’un vendeur. Pour le commerçant, c’est un canal de communication supplémentaire avec le client… et un moyen de collecter des données précieuses.

"Avec Freedelity, ces données ne filent pas aux États-Unis: elles sont gérées ici, en Belgique, de manière transparente et en respectant toutes les règles en vigueur", souligne Sébastien Buysse.