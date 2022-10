Fermeture de Logistics Nivelles : « Les travailleurs ne doivent rien signer »

Le syndicat libéral, qui il est vrai n’était pas toujours en phase avec les autres syndicats plus représentatifs du personnel de Logistics Nivelles, parlait vendredi de "maltraitance psychologique" de la part de la direction envers le personnel licencié. En fustigeant notamment des erreurs dans les calculs des indemnités de départ pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros pour certains travailleurs. La CGSLB déplorait aussi que la direction fasse pression pour que les membres du personnel signent, avant de partir, une convention dont les clauses pourraient les empêcher de réclamer leur dû en cas de souci par la suite.

Du côté de la CNE, syndicat ultra-majoritaire et qui était à la manœuvre lors des discussions difficiles avec la direction de Kuehne + Nagel, on nuance… en apportant tout de même certaines confirmations. Le permanent Didier Lebbe évoque surtout une différence d’interprétation entre les représentants des travailleurs et la direction en ce qui concerne les calculs des indemnités dues au personnel travaillant à temps partiel.

"Mais l’interprétation de la direction n’est pas conforme à la convention sectorielle, indique Didier Lebbe. On l’a rappelé plusieurs fois et si les calculs ne sont toujours pas conformes, on demandera l’intervention de l’inspection sociale. On peut aller jusqu’au tribunal du travail…"

Le permanent CNE confirme aussi qu’il est demandé aux travailleurs d’approuver une convention de départ, ce qui est une pratique de plus en plus courante dans les grandes entreprises. Mais côté syndical, le conseil est tout simplement de ne pas signer ce genre de documents.

"Les gens n’ont rien à signer puisqu’ils sont licenciés par l’employeur. C’est le plan social qui s’applique, et qui prime de toute façon sur les conventions individuelles, commente Didier Lebbe. Je sais que beaucoup de grosses boîtes font comme ça, mais c’est bancal."