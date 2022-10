Deux braquages alors qu’il était mineur

Devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon, un majeur a écopé pour ces faits de 30 mois d’emprisonnement. Et il y a un mois, c’est un de ses complices qui a comparu. En réalité, l’intéressé était mineur d’âge lorsqu’il a commis ce braquage, qu’il reconnaît et dont il a précisé ne pas être fier. Le problème, c’est qu’il ne s’en est pas tenu à ces seuls faits.

En octobre 2018, bien qu’il le niât devant le tribunal, il faisait aussi partie de la petite bande qui s’est attaquée à une pharmacie de Tubize. Une employée s’est retrouvée avec une arme pointée sur la tête et elle était tellement en état de choc après cet épisode qu’elle a dû être emmenée en ambulance. Elle reste aujourd’hui très traumatisée, et a fini par perdre son emploi.

Le jeune Tubizien était aussi soupçonné d’avoir commis, toujours en 2018, un car-jacking à Braine-le-Comte. Lorsque le véhicule a été retrouvé dix jours plus tard, les enquêteurs ont relevé une de ses empreintes à l’intérieur. Il niait cependant, affirmant qu’il lui arrivait de voyager avec d’autres jeunes de Tubize, et qu’il était sans doute monté dans cette voiture sans savoir qu’elle avait été volée.

Il avouait par contre avoir participé à une bagarre dans la cité du Betchard, durant laquelle plusieurs victimes avaient reçu des coups violents. Y compris des filles. Et il ne contestait pas non plus avoir possédé le taser que les policiers ont retrouvé chez lui lors d’une perquisition.

Les juridictions de la jeunesse, constatant que les mesures protectionnelles ne fonctionnaient pas pour ce mineur plus que turbulent, ont fini par se dessaisir du dossier. D’où sa comparution en correctionnelle début septembre.

Le ministère public en avait profité pour préciser que le prévenu avait aussi commis un braquage à Bruxelles alors qu’il avait tout juste 18 ans. Et que depuis sa majorité, on retrouvait son nom dans… 21 dossiers. Trois ans de prison avaient dès lors été requis.

Le tribunal, jeudi, l’a acquitté au bénéfice du doute pour le car-jacking de Braine-le-Comte. Mais il lui inflige deux ans de prison ferme pour les autres préventions.