Fusion des internats nivellois: « Il y a des limites à l’inclusion »

Le service guibertin sera réorienté vers Nivelles, afin de "mutualiser les ressources" avec le SRJ nivellois.

La fusion des internats nivellois permettra de libérer 25 places de plain-pied à Nivelles pour le SRJ provincial, a détaillé, mardi dernier, le président du collège provincial Tanguy Stuckens.

Cette fusion des internats inquiète aussi, comme nous le fait savoir un éducateur de l’internat EPM de Nivelles, peu ravi de devoir libérer les locaux du chemin du Malgras: "Je ne m’inquiète pas pour moi ou mes collègues. Mais cela va poser un problème pour les internes, estime Jean-Marc Gérard. Je ne pense pas que réunir les internats de l’Ipet et de l’EPM puisse se faire aussi facilement. Je sais que le député provincial Tanguy Stuckens parle d’inclusion. Mais il y a des limites à l’inclusion. Ce n’est pas aussi simple. J’ai l’impression qu’on pense plus aux finances qu’aux enfants. Les internes de l’EPM ont des besoins particuliers. On ne peut pas juste décider de mettre tous les internes dans le même internat."

Les internes de l’EPM sont effectivement des élèves de l’enseignement spécialisé de type 1 (retard mental léger), 2 (retard mental léger modéré ou sévère), 3 (troubles du comportement) et 8 (troubles des apprentissages).

« Comment mettre 80 personnes dans un bâtiment prévu pour 25 ? »

"Nous avons aménagé, ensemble, un cocon pour les internes, tout ce travail de 15 ans sera perdu. Ce n’est pas pour les éducateurs que cela pose problème mais pour les gosses qui perdront ce cocon. Ils perdront aussi la proximité avec leur école qui est juste à dix mètres de là", poursuit Jean-Marc Gérard qui doute que ce cocon puisse être suffisant ou adapté pour accueillir les résidents de l’IMP d’Hévillers: "Comment mettre 80 personnes dans un bâtiment prévu pour 25 ? De plus, notre bâtiment n’est pas équipé pour accueillir les personnes à mobilités réduites."

"On a fait le choix de s’orienter vers l’IMP de Nivelles (NDLR: voisin de l’internat de l’EPM), de mutualiser les ressources, les bâtiments et les équipes pour envisager un accueil dans les meilleures conditions à Nivelles", a expliqué Tanguy Stuckens, la semaine dernière au lendemain de l’annonce du déménagement de l’IMP d’Hévillers.

Le président du collège provincial prévenait également: "Il n’y a pas de fermeture, pas de date de déménagement fixée. Nous avons été tout à fait transparents avec le personnel et nous le serons avec les familles: nous avons fait le choix d’une rationalisation pour répondre au mieux aux besoins. On s’est orienté vers un bâtiment de moins de 20 ans, beaucoup plus adapté."