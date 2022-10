Extinction de l’éclairage public à Nivelles et Genappe : et la sécurité ?

La réponse est non. Le bourgmestre Pierre Huart (MR) a rappelé que le réseau de caméras à Nivelles a été renouvelé récemment, pour environ 500 000 €. Pas question de tout retirer. Quant aux caméras qui surveillent le centre de Genappe, elles sont encore plus récentes.

« Attention à l’insécurité »

Dans l’ensemble, ces caméras modernes fournissent de bonnes images, même de nuit. Évidemment, si l’éclairage est complètement éteint, cela risque d’être plus compliqué. Certains l’évoquent pour diminuer la consommation d’électricité mais tant les bourgmestres que le chef de zone se montrent réservés.

"Attention à l’insécurité que cela peut générer dans certains quartiers, a mis en garde le commissaire divisionnaire Pascal Neyman. Et il y a une vie nocturne dans les centres-villes: on ne doit pas éteindre trop tôt. Par ailleurs, tout le monde ne circule pas avec une lampe frontale et les trottoirs ne sont pas toujours dans un état optimal. Va-t-on éteindre où le pas n’est pas assuré ? On ne peut pas faire ça n’importe comment…"

Pour Pierre Huart, éteindre l’éclairage public dans le centre risque aussi de vider les rues, alors que certaines activités comme les séances de cinéma ou les spectacles au Waux-Hall se prolongent tard dans la soirée. "Je n’imagine pas le faire: il faut réfléchir aux impacts directs et indirects", a fait valoir le maïeur aclot.

20 degrés au commissariat et les frigos individuels retirés

En ce qui concerne les mesures d’économie de l’énergie internes à la zone de police par contre, certaines décisions ont été prises.

Le chauffage, qui était réglé les hivers précédents sur 22 degrés dans les bureaux, sera diminué à 20 degrés, pour maintenir tout de même un certain confort.

Les frigos individuels énergivores qui sont parfois branchés dans certains bureaux seront remplacés par un grand frigo, énergétiquement performant, pour chaque étage du commissariat central. Tous les locaux seront aussi équipés d’un éclairage intelligent, et le personnel sera sensibilisé à la problématique.

Enfin, la zone de police finalise un dossier prévoyant la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du commissariat de Nivelles.