GSM au volant: 98 faits en moins de 4 heures dans la zone Nivelles-Genappe

Manifestement, le message n’est pas encore très bien passé puisqu’en 3 h 30 de contrôle sur le territoire des deux communes, les policiers ont surpris 98 conducteurs en train de manipuler leur téléphone.

Interrogé au conseil de police de mardi soir sur ces actions à thème menées régulièrement par la zone Nivelles-Genappe, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a précisé que les choix opérés ne sont pas dus au hasard.

La zone s’aligne parfois sur des actions décidées sur le plan fédéral (lors des "marathons" contre la vitesse, par exemple) ou régional, et il est aussi arrivé que la police locale consulte les citoyens via les réseaux sociaux pour connaître les comportements les plus insécurisants sur la route.

Et puis surtout, les constats de terrain réalisés par les agents du pool roulage guident les actions: lorsqu’ils remarquent la recrudescence de certains comportements problématiques, ils agissent.

Première cause des collisions

En ce qui concerne la distraction au volant, ce thème résulte d’une analyse réalisée à partir des données des accidents de roulage durant les trois dernières années dans la zone. Il est apparu que c’était la première cause des collisions et autres sorties de route.

"L’opération a été menée avec interception des conducteurs, pour avoir un message didactique direct, a précisé le chef de zone. Nous avions un dispositif discret en amont, qui permettait de prendre des photos de l’infraction. Mais même confrontées aux photos montrant qu’ils manipulaient leur GSM au volant, 10% des personnes continuaient à nier !"

La conseillère de police Vinciane Hanse a demandé s’il y avait moyen d’évaluer l’impact, à plus long terme, de ces opérations centrées sur un thème particulier.

« On ne sait pas le dire, a répondu le chef de zone. On voit que le nombre d’accidents reste stable, voire diminue. Mais les causes peuvent être multiples: l’évolution des comportements, nos actions, le télétravail… Aucune analyse ne montre ce qui est déterminant. »