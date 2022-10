Service citoyen: Nivelles s’engage

Dans six pays européens dont la France, l’Allemagne ou encore l’Italie, des programmes spécifiques organisent un service civil pour les jeunes. En Belgique, un tel service existe et l’opérateur est l’ASBL Plateforme pour le service citoyen ( www.service-citoyen.be), qui regroupe plus de 800 organisations et bénéficie d’un soutien académique et entrepreneurial. Mais faute d’une loi fédérale spécifique et d’un statut reconnu, il s’agit d’un dispositif qui se base sur la loi consacrée au volontariat.