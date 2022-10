Non, les automobilistes ne roulent pas trop vite à Thines

Si les véhicules ont bien été comptés au début du mois de septembre à la rue du Palais et à la rue du Village, le bourgmestre Pierre Huart a précisé que ces mesures, qui ont été effectuées par la zone de police Nivelles-Genappe, visaient surtout à mesurer la vitesse des véhicules dans le village. Des résultats détaillés seront prochainement présentés lors d’une réunion à laquelle seront invités les habitants concernés mais en résumé, il n’y a pas vraiment un problème qui a pu être objectivé sur ces voiries assez étroites où la vitesse autorisée est de 50 km/h maximum.

Il y a eu quelques discussions avec les riverains pour placer les appareils de mesure dans les endroits les plus propices et d’après le bourgmestre, après plusieurs jours de contrôle, que ce soit en semaine ou durant le week-end, "tous les voyants sont au vert".

Dans la rue du Palais, en semaine, la vitesse moyenne adoptée par les véhicules est de 37 km/h, dans les deux sens. Et l’indicateur "V85", c’est-à-dire la vitesse sous laquelle circulent 85% des usagers, est de 48 km/h en semaine, et 49 km/h le samedi et le dimanche. À la grosse louche, un automobiliste sur dix circulait à plus de 50 km/h les jours durant lesquels les mesures ont été effectuées, et seul 1% roulait à plus de 60 km/h.

Des relevés sans appel

En ce qui concerne la rue du Village, les tableaux établis après analyse des résultats par la zone de police sont encore plus clairs: sur plusieurs jours, aucun véhicule n’y roulait à plus de 60 km/h et en fonction du sens du sens de circulation, la proportion de gens dépassant le 50 km/h au volant en semaine est de 0,4 ou 0,1%. Le week-end, personne n’a outrepassé la limite de vitesse autorisée.

"Quand on est piétons, on a souvent l’impression que les voitures roulent trop vite mais les chiffres démontrent que ce n’est pas le cas, confirme le bourgmestre aclot. Dans le plan communal de mobilité révisé que nous allons mettre en œuvre, il est prévu de mettre l’accent sur les traversées de village. Mais placer ces rues en circulation locale, ça me semble compliqué. Il y a un centre équestre, des gens qui se rendent au cimetière… Quant à des aménagements de voirie, il faut tenir compte du passage d’engins agricoles. À part la sensibilisation, je ne vois pas trop bien quelles solutions structurelles nous pourrions prendre."