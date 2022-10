Nivelles : les tarifs de la piscine augmentent de 15 %

À Nivelles, un premier paquet de mesures a été discuté et vient d’être adopté par le conseil d’administration de la Régie communale autonome (RCA), propriétaire et gestionnaire des infrastructures sportives.

Pour l’instant, l’achat d’énergie pour ces infrastructures se rattache à un contrat négocié par la Ville en 2019, avec un prix fixe jusqu’à la fin de cette année. Mais il convient d’anticiper la hausse pour 2023, qui sera sans aucun doute très importante. Rien que pour l’électricité, la facture pourrait grimper de 400 000 € par an !

La première de ces mesures annoncées est la hausse, en moyenne de 15 %, des tarifs d’entrée à la piscine à partir du 1er janvier 2023. Il est vrai que le prix d’entrée n’avait pas été revu depuis la réouverture du bassin, en 2017.

"La réflexion a commencé dès le mois d’avril pour définir un objectif financier, indique l’échevin des Sports, Germain Dalne. Nous l’avons fixé à 100 000 €, pour compenser partiellement la hausse des prix de l’énergie et l’indexation du personnel. Ces 15 % d’augmentation du prix d’entrée sont une moyenne: cela variera en fonction des formules, pour garder une politique commerciale cohérente. On voulait aussi préserver le tarif préférentiel pour les Nivellois, puisque la piscine est financée avec leurs impôts."

Une autre mesure décidée cette semaine portera non plus sur les recettes mais sur les dépenses: un investissement pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de la piscine devrait permettre de produire un peu plus de 40 % de la consommation électrique annuelle. À ce stade, l’estimation de ces travaux est de 250 000 € et l’installation pourrait être rentabilisée en cinq ans.

Un tel chantier prend du temps mais le mécanisme de la Régie autonome permet de mettre en œuvre des projets assez rapidement. C’est ce qui se passe pour l’instant dans le dossier de la rénovation du stade et d’élargissement de la piste d’athlétisme.

Des discussions sont déjà engagées pour un deuxième paquet de mesures, où il sera notamment question de diminuer la température dans les infrastructures sportives.

"On prend un peu plus de temps parce qu’il faut objectiver la situation, précise Germain Dalne. Pour les salles chauffées au gaz, diminuer la température d’un degré amène une économie de 7 %. Mais à la piscine, par exemple, on utilise la cogénération, donc c’est moins simple. On doit aussi éviter de prendre des mesures qui font baisser la fréquentation. Nous nous concerterons sur le sujet avec les échevins des communes voisines."