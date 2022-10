Nivelles: 33 associations en quête de volontaires

D’après les statistiques, un Belge sur dix s’implique bénévolement dans le secteur associatif. Encore faut-il trouver une activité motivante, répondant aux envies et aux compétences de ceux qui envisagent de franchir le pas. C’est précisément à cela que sert le salon et pas moins de 33 associations étaient représentées.

Des institutions, même, puisque les maisons de repos du CPAS notamment sont en quête de volontaires. Le rôle de ceux-ci est précieux pour donner un coup de main au personnel, mais surtout pour rompre l’isolement de certains aînés. Les bénévoles peuvent participer aux activités récréatives, faire des promenades avec des résidents, aider pour donner les repas, ou tout simplement papoter avec les seniors qui parfois ne reçoivent aucune visite.

"C’est important pour nous et pour les pensionnaires, confirme la présidente du CPAS, Colette Delmotte. Malheureusement, nous sommes confrontés à une véritable pénurie: il nous faudrait beaucoup de personnes et pour l’instant, il n’y en a plus qu’une. Pour diverses raisons: certains bénévoles prennent de l’âge ou sont malades, d’autres trouvent un travail qui ne leur permet plus de venir."

À 4 Roues

Dire que les besoins sont énormes n’est donc pas exagéré. Confirmation un peu plus loin sur le stand de l’association À 4 Roues, active à Nivelles dans l’accompagnement solidaire des familles avec au moins un enfant de moins de 8 ans. L’objectif ici est d’apporter un soutien gratuit, "de citoyen à citoyen", à des Nivellois qui ont besoin d’être temporairement soutenus dans leur rôle de parents.

"On cherche des gens qui veulent se rendre utiles, qui peuvent aller au domicile des familles et aider en toute confidentialité, comme le feraient des voisins ou des amis mais avec l’encadrement de l’ASBL, explique Madeleine, assistante sociale stagiaire au sein d’À 4 Roues. Pour l’instant, nous avons huit bénévoles mais ce n’est pas suffisant: nous avons des familles en attente."

SANiv

Mais être bénévole, cela peut être aussi assouvir une passion ou développer ses connaissances pour les partager au profit de la collectivité. La Société royale d’archéologie, d’histoire et de folklore de Nivelles (SANiv) tenait également un stand jeudi au Waux-Hall. Elle édite un trimestriel où il est question de patrimoine, d’art, de sciences, de généalogie, d’histoire locale. "Nous cherchons des bénévoles pour participer à nos recherches. Nous en manquons pour l’instant, confirmait sur place Mireille Verhelst, administratrice et trésorière de SANiv. La population de Nivelles vieillit, on aimerait que la jeune génération prenne le relais pour perpétuer les connaissances, et communiquer de manière moderne sur l’histoire de Nivelles."