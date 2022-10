Déplacement en eaux troubles

Le coach, Thodoris Alexandridis, commente: "C’est une rencontre que nous attendons et préparons depuis deux semaines avec une tactique très réfléchie. J’ai tous mes joueurs à ma disposition, à part Dylan Lekeux, out pour cause de blessure (ligaments déchirés de la cheville droite). Nous devons prouver que nous avons fait un pas vers l’avant, non pas seulement en tant qu’équipe, mais chaque joueur individuellement, et je suis confiant qu’avec les moyens que nous avons à notre disposition, ce sera un match certes compliqué, mais que nous pouvons gagner. Le temps est important, et est aussi notre allié. Nous nous concentrons en effet sur l’amélioration du basket produit, match après match, semaine après semaine, en essayant de montrer un basket en progression pendant nos confrontations. Ce type de rencontre permet à nos plus jeunes de progresser davantage et ce sont des moments clés pour mieux préparer les prochains matchs".