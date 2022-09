Mobilisation générale à Nivelles pour la campagne Octobre Rose

Mais aujourd’hui, le taux de participation au dépistage reste très insuffisant. Voilà pourquoi, depuis quelques années, la campagne "Octobre Rose" vise à informer la population, à sensibiliser les femmes à la problématique, et à les inciter à se faire tester. L’occasion de répéter, par exemple, que les mammotests sont gratuits pour celles qui sont âgées entre 50 et 69 ans, et qu’il est conseillé d’en réaliser un tous les 2 ans. Ou encore que des antécédents familiaux doivent inciter à être spécialement attentive…

Cette année encore, Octobre Rose mobilise dans la cité des Aclots, plusieurs associations rejoignant l’échevinat de la santé et l’hôpital de Nivelles pour organiser diverses activités et contribuer à cette campagne de prévention.

Ainsi, durant tout le mois d’octobre, un stand de sensibilisation et de vente de rubans roses, tenu par des bénévoles sera présent sur le marché du samedi. Ces rubans, symboles d’Octobre Rose, seront aussi vendus à l’hôtel de ville. Et de manière symbolique, plusieurs bâtiments publics seront éclairés en rose.

Octobre Rose passera aussi par… du cabaret. Le théâtre Le Clandestin ( www.leclandestin.be), basé au club-house du club de rugby à la Dodaine, jouera Un dîner extrêmement parfait du 29 septembre au 2 octobre, en reversant les bénéfices à l’opération Octobre Rose.

Deux journées sportives vont également être mises sur pied dans le parc de la Dodaine, le samedi 15 et le dimanche 16 octobre. Le samedi, la Régie communale des sports proposera à 18 h 30 un cours de "Zumba in the pool" à la piscine. Et dimanche, les amateurs pourront participer à des séances de Zumba plus classiques à partir de 10 h, ainsi qu’à des cours de salsa, à 12 h, donnés par Armando y su Latin Mambo Dance School.

La participation à ces activités se fera sur présentation du bracelet rose mis en vente pour 5 € à l’entrée de la piscine. Les fonds ainsi récoltés seront consacrés à l’espace Pô Zen de l’hôpital de Nivelles. Celui-ci apporte un soutien gratuit aux patients atteints du cancer, dès l’annonce du diagnostic..