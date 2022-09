La Ville de Nivelles propose 250 000 euros pour le Waux-Hall

C’était il y a plus de trois ans et d’après la réponse de la ministre Bénédicte Linard à une question posée par le député André Antoine à la mi-septembre au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’offre chiffrée de la Ville de Nivelles n’est arrivée qu’au début du mois de juin dernier…

"Il y a urgence à négocier, a indiqué Évelyne Vanpée. Et il faut aussi trouver un accord pour les services de la Bibliothèque centrale, qui occupent le deuxième étage actuellement. D’après la ministre, ils pourraient déménager à l’École normale quand le projet sera concrétisé là-bas, mais ce sera en 2028…"

Pour l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq, cette manière de présenter les choses contient quelques raccourcis. Si le projet de rénovation du Waux-Hall sans cession de propriété a été abandonné, c’est aussi parce qu’en novembre 2018, le Service public de Wallonie avait émis un avis négatif sur le dossier. Tout ce qui avait déjà été fait était remis en cause, et le collège a donc décidé de changer de stratégie.

À l’été 2021, suite à une rencontre, la Fédération Wallonie-Bruxelles a confirmé qu’elle était d’accord pour céder les 30% des parts qu’elle possède dans la copropriété, et le comité d’acquisition a réalisé une estimation. On y évoquait un montant d’1,245 million d’euros.

La Ville, elle, a désigné un expert en pathologie des bâtiments pour que l’offre qu’elle comptait faire prenne en compte les faiblesses et la vétusté de l’immeuble, dont on sait que l’état n’est pas idéal. Le prix proposé doit aussi tenir compte de l’importance des travaux à faire pour rénover. L’expert a fait son travail, remis en rapport le 20 décembre 2021 et ce document a dû être analysé.

En avril dernier, le collège a décidé de remettre une offre, en prenant encore un peu de temps pour réfléchir au budget des travaux. Cette offre – 250 000 € selon les précisions apportées par la ministre à la mi-septembre – est en cours d’analyse par l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"J’imagine qu’ils sont en train de travailler, d’étudier si notre proposition tient la route avant de revenir vers le cabinet de la ministre, a complété Grégory Leclercq. On estime, nous, que notre prix est tout à fait correct. Pour la Bibliothèque centrale, il n’est pas exclu de la garder au Waux-Hall, le temps nécessaire, avec le paiement d’un loyer. Ils ont comme projet de se regrouper avec d’autres services de la Fédération Wallonie-Bruxelles, effectivement, mais notre intention n’est pas de les mettre dehors si on devient propriétaire."