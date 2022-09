Une sainte Marie née à Nivelles et réfugiée chez les béguines d’Oignies

Sa réputation de sainteté la suivit, on venait parfois de loin pour la consulter. Tel fut le cas pour Jacques de Vitry, futur cardinal, qui devint son confident et son historiographe.

Marie décéda le 23 juin 1213. Son corps fut placé dans un sarcophage de pierre qui, en pleine tourmente de la Révolution française, fut sauvé dans une grange de Falisolle. En 1817, les reliques furent amenées à Nivelles, mais un conflit opposa la paroisse nivelloise de Saint-Nicolas aux habitants d’Aiseau qui estimaient qu’elles devaient leur être rendues.

Les gouverneurs du Brabant et du Hainaut, l’archevêque de Malines et l’évêque de Tournai s’en mêlèrent. Il fut convenu que la châsse et le corps resteraient à Nivelles alors que le buste et la tête seraient cédés à la paroisse d’Aiseau.

On s’affaira à tenter de rassembler les pièces de l’ancien trésor qui avaient été dispersées depuis le début du XIXe siècle en plusieurs musées, couvents et églises. Il comportait des souvenirs personnels de Jacques de Vitry ainsi que de remarquables pièces d’orfèvrerie du frère Hugo.

Nivelles rendit hommage à Marie d’Oignies par un Jeu d’Adolphe-François Stocq présenté le 23 juin 1913 avec 315 acteurs et figurants. Un autre Jeu, écrit par Georges Sion, réunit le tout Nivelles le 23 juin 1963 à l’occasion du 750e anniversaire de sa mort.

Une statuette de sainte Marie d’Oignies à New York…

On en arrive aux Journées du patrimoine en Wallonie 2022, ces 10 et 11 septembre, où ce fut l’effervescence dans l’église d’Aiseau.

En effet, au lendemain de ce week-end, ont débuté les travaux de construction d’un bâtiment annexe qui abritera un centre d’interprétation consacré aux béguines, centre qu’animeront les technologies modernes à défaut de pouvoir accueillir de véritables joyaux.

Dominique Grenier, échevin du Culte et des Finances d’Aiseau-Presles: "Ces travaux devraient durer une année. Ils coûteront 900 000 € puisés dans les fonds propres de la Commune. Nous recevrons l’aide précieuse du Trema, le musée des arts anciens de Namur qui possède notamment des trésors datant de la fin du Moyen Âge. Nous sommes également en contact avec l’Irlande où se trouve du mobilier de l’ancien trésor et avec New York qui, jusqu’à présent, refuse de nous rendre une splendide statuette en bois polychrome de la sainte…"