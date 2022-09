On s’inquiète au conseil communal pour l’avenir de Nivelles Commerces

Il a aussi pointé la mention d’une somme de plus de 8 800 € libellée "abandon de créances administrateurs". Et s’est inquiété pour l’avenir de l’association des commerçants: il n’y a plus d’administrateurs Écolo depuis juillet 2021 et le dernier conseil d’administration a décidé de s’informer auprès d’un avocat et d’un comptable sur les possibilités de dissolution de l’ASBL.

Pas de vérificateurs aux comptes

Véronique Vandegoor, pour DéFI, s’est étonnée qu’il n’y ait pas eu en 2021 de vérificateurs pour les comptes. Et Bernard De Ro (Les Engagés) a noté également qu’il n’y avait plus d’administrateurs Écolo dans l’ASBL depuis plus d’un an.

Sur cette question, il n’y a eu aucune explication lundi soir. Pour le reste, l’échevin du Commerce, Benoît Giroul, a indiqué qu’il allait demander des explications au comptable à propos de cette somme de plus de 8 000 €. D’après les informations obtenues mardi, il s’agirait de factures très anciennes, apparues après une grosse remise en ordre de la comptabilité de l’ASBL, et qui n’étaient plus récupérables. Il a donc fallu régulariser avec un jeu d’écriture.

Quant à l’absence de vérificateurs aux comptes, elle s’expliquerait parce que personne ne s’est proposé pour remplir cette tâche lors de l’assemblée générale. Les statuts prévoient dans ce cas que chaque membre, s’il le souhaite, peut vérifier les comptes qui sont dès lors tenus à disposition au siège de l’association. C’est ce qui a été décidé pour 2021.

« Nivelles Commerces, stop ou encore ? »

Quant aux craintes de dissolution, l’échevin du Commerce a rappelé lors du conseil communal que l’objet de la discussion concernait les comptes 2021. "D’ici à la fin de 2022, toutes les activités prévues auront lieu, a-t-il ajouté. Pour le reste, on doit avoir une discussion avec les administrateurs."

Le bourgmestre, Pierre Huart, est venu au secours de Benoît Giroul en précisant qu’il n’y avait pas de réponse à donner pour le moment.

Pas vraiment de quoi rassurer et mardi matin, le groupe PluS s’est fendu d’un communiqué de presse intitulé "Nivelles Commerces, stop ou encore ?". Où Gaëtan Thibaut se demande ce qui se passe pour que, quinze ans après sa création, l’ASBL qui soutient le commerce à Nivelles réfléchisse à sa dissolution…

"Aucune décision de dissolution n’est prise, précisait Benoît Giroul mardi après-midi, en réaction au communiqué du parti de l’opposition. Comme on est en train de revoir tous les contrats de gestion, une réflexion est en cours et des réunions sont planifiées. Je préfère donc ne pas communiquer pour l’instant, et continuer à discuter en interne."