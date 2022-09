Nivelles : le Salon du volontariat se tient ce jeudi au Waux-Hall

On a parfois tendance à l’oublier mais sans les volontaires et bénévoles, il n’y aurait pas de clubs sportifs, de mouvements de jeunesse, de sociétés folkloriques, d’association qui défendent de bonnes causes ou font vivre un quartier. Actuellement, on estime qu’environ un Belge sur dix offre son temps dans le secteur associatif.

Pour la Ville de Nivelles, maintenir cette dynamique est particulièrement important, surtout après deux ans de pandémie qui ont secoué la vie associative. et celle du Centre de volontariat établi dans la cité des Aclots.

À l’occasion de ce salon dont l’entrée est gratuite, on pourra donc découvrir les multiples possibilités qui existent pour ceux qui veulent s’impliquer. On y retrouvera des organisations bien connues comme Oxfam, la Croix-Rouge, Éneo ou encore l’ONE mais aussi de plus petites structures actives au niveau local.

C’est qu’il y a beaucoup de façon d’être volontaire et de mettre son savoir-faire au service des autres. On peut transporter des personnes qui ne peuvent pas se déplacer de manière autonome, aider des familles précarisées, accompagner des personnes isolées, organiser des activités culturelles, animer des groupes, travailler sur des projets de solidarité internationale, faire de la prévention en matière de santé, initier aux travaux manuels ou l’informatique, apporter une aide en matière administrative à une association.

"Les besoins ne manquent pas et les associations ont grand besoin d’aide", résume le collège communal en répétant son soutien au volontariat.

Ceux qui font cet effort contribuent évidemment au bien-être général, mais consacrer quelques heures par mois ou deux heures par jour – il y a un très large panel de formules, de profils et de modalités d’implication ! – leur permet aussi de rencontrer des gens, d’exercer une activité à l’âge de la retraite, de se sentir utiles aux autres.

Le Salon du volontariat permet aussi à la Ville de mettre en évidence l’indispensable travail des associations pour garder une société équilibrée et maintenir le vivre ensemble.